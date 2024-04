‘Als Ten Hag zijn baan verliest, zal hij waarschijnlijk niet op aanbod Ajax ingaan’

Ajax is naar verluidt geïnteresseerd in de diensten van trainer Erik ten Hag, maar het is onwaarschijnlijk dat Nederlander weer terug naar Amsterdam komt. Dat meldt Sami Mokbel van DailyMail.

Het is niet te verwachten dat Ten Hag en zijn assistenten zelf de deur bij United achter zich dicht gooien, aangezien de trainer nog steeds potentie in het project bij de club ziet. Ajax moet daardoor hopen dat de coach ontslagen wordt door United, stelt Mokbel. Eigenaar Jim Ratcliffe zal na het seizoen een keuze maken over de oud-trainer van Ajax. Mogelijk zal de FA Cup-finale een belangrijke rol gaan spelen. Daarin neemt United het op tegen Manchester City. In de competitie lijkt een zesde plek het hoogst haalbare.

De Ajax-directie lijkt geduld te willen houden en de beslissing van Ratcliffe af te willen wachten, maar of de gedroomde kandidaat vervolgens ook echt binnen kan worden gehaald, is nog maar de vraag. Ten Hag zou de voorkeur geven zijn heil te zoeken in de vijf belangrijkste competities van Europa, waardoor een terugkeer naar Ajax niet te verwachten is. Mokbel denkt ook niet dat Ten Hag aan het roer wil staan bij de Amsterdamse club, die volop in een overgangsperiode terecht is gekomen.

