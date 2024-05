Ten Hag bekent welke topspits hij vorig jaar naar Manchester United wilde halen

Erik ten Hag wilde afgelopen zomer dolgraag naar Manchester United halen, zo erkent hij in gesprek met Gary Neville bij Sky Sports. De Engelse topclub greep echter mis en schakelde door naar de talentvolle van Atalanta, waar zo'n 75 miljoen euro voor is betaald.

“Er is een spits die zich al heeft bewezen en die we ook wilden contracteren, maar dat lukte ons niet”, is Ten Hag in eerste instantie geheimzinnig. Nadat Neville doorvroeg, bekende de Nederlandse trainer om wie het ging. “Ik heb het inderdaad over Kane.” De Engelse topspits maakte uiteindelijk een transfer naar Bayern München, dat een bedrag van honderd miljoen euro voor hem neerlegde. The Red Devils schakelden door en kwamen uit bij Højlund, die in 32 competitiewedstrijden voor Atalanta tot negen doelpunten kwam.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag denkt dat Manchester United er dit seizoen met Kane beter voor had gestaan. "Je weet dat Harry Kane dertig doelpunten zal opleveren. Ik denk dat Rasmus ook wel op dat niveau komt, maar hij heeft daar nog tijd voor nodig. Het is niet eerlijk om hem hetzelfde te beoordelen als Kane."

Desalniettemin verwacht Ten Hag dat de pas 21-jarige Højlund een grote toekomst staat te wachten. “Met hem hebben we een spits gehaald met een groot potentieel en we zijn ook erg blij met hem. Hij heeft tijd nodig om zich aan te passen, maar we zijn blij met wat hij al heeft laten zien. Højlund heeft een goede periode gehad waarin hij veel scoorde, maar daarvoor en daarna had hij wat last van fysieke problemen. United heeft veel potentie voor de toekomst, maar we hebben tijd nodig alleen wordt de club nu ook beoordeeld op resultaten.”

Momenteel staat Manchester United op een zesde plaats in de Premier League en is de achterstand op nummer vier Aston Villa te groot, waardoor de Engelse recordkampioen komend seizoen niet uitkomt in de Champions League. Maandag wacht voor United de uitwedstrijd in de competitie tegen Crystal Palace. Op 25 mei staat de club tegenover aartsrivaal Manchester City in de finale van de FA Cup.

