Ten Hag clasht met Viaplay-presentator tijdens interview: ‘Als jij je werk zou doen…’

Erik ten Hag heeft het tijdens een interview met Viaplay aan de stok gekregen met presentator Koen Weijland. De oefenmeester van Manchester United had zijn ploeg omschreven als ‘een van de meest attractieve en dynamische elftallen van de Premier League’, waarna Weijland wilde weten wat hij hier precies mee bedoelde. Die vraag schoot bij Ten Hag in het verkeerde keelgat.

“Als jij je research zou doen, zou je zien in onze data dat we op gebied van aanvallend spel heel dynamisch zijn”, antwoordt Ten Hag fel op de vraag van Weijland. Wanneer de presentator vraagt wat de oefenmeester precies bedoelt met ‘dynamisch’, regeert Ten Hag geprikkeld. “Dat probeer ik je net uit te leggen. Als jij je werk zou doen, zou je zien dat wij het team zijn dat op dit moment qua sprinten en beweging het meest attractieve en verticale team zijn in de hele Premier League.”

Artikel gaat verder onder video

Weijland snapt de redenering van Ten Hag, maar heeft daar nog wel een opmerking over. “Attractief lijkt me niet heel erg met research te maken te hebben. Dat is sowieso een subjectief geval.” Vervolgens vraagt Ten Hag aan Weijland of de wedstrijden tegen Chelsea en Liverpool attractief waren, waarop de presentator instemt. “Dan zijn we het eens”, geeft Ten Hag aan.

De trainer licht vervolgens wel toe wat hij met zijn opmerking bedoelde. “De wedstrijden die wij de afgelopen tijd gespeeld hebben, hebben wij, zeker voor de neutrale toeschouwer, op een aanvallende manier benaderd. We creëren veel kansen en we krijgen er veel tegen. Het is open en leuk om naar te kijken”, sluit Ten Hag af.

🗯️ “Wij zijn een van de meest dynamische en attractieve teams”



Wat bedoelde Erik ten Hag met deze opmerking? Het levert vuurwerk op tussen Ten Hag en Koen Weijland…



Het hele interview zien? ➟ https://t.co/HmpjZE81Zq#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henk Spaan weet meer over Louis van Gaal en Ajax en doet opvallende onthulling

Henk Spaan komt met nieuws over Louis van Gaal en Ajax. "Hij maakt zich zorgen, hij houdt zich er wel mee bezig."