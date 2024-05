Grote verbazing bij Vandaag Inside: ‘Tuurlijk moet hij met Oranje mee naar het EK’

Onder meer Johan Derksen en Hélène Hendriks vinden dat volgende maand mee moet naar het EK in Duitsland. De middenvelder draait andermaal een uitstekend seizoen in het shirt van Atalanta, maar is volgens velen een twijfelgeval in Oranje. Bij Vandaag Inside snappen ze daar niets van.

Derksen had niet verwacht dat Koopmeiners na zijn vertrek bij AZ direct van waarde zou zijn in Italië. “Ik vond hem ooit een speler die de duels een beetje ontliep, met een fluwelen techniek en een mooie trap. Ik dacht: als hij daar (in de Serie A, red) onder druk komt te staan, wil ik nog wel eens zien of hij het aankan”, zegt de televisiepersoonlijkheid van Vandaag Inside. “Hij redt het moeiteloos, hij doet het hartstikke goed!”

Hendriks schaart zich vierkant achter de mening van Derksen. “Hij is in de vorm van zijn leven, dus dat wordt leuk tijdens het EK”, zegt ze. “Maar, gaat hij wel mee?”, vraagt Wilfred Genee zich af. “Dat moet wel toch? Mats Wieffer is geblesseerd en Frenkie de Jong is nog een twijfelgeval. Tuurlijk moet hij mee”, gaat Hendriks verder.

“Je kunt niet meer om hem heen. Ik zit vol bewondering, die jongen doet het echt goed. Je kunt niet zeggen dat hij allemaal lullige wedstrijdjes speelt”, sluit Derksen af. Bekijk hieronder het hele fragment waarin Vandaag Inside speculeert over een EK-oproep voor Koopmeiners:

