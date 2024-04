Ajax zorgde in 2017 voor complete verbazing bij AZ-verdediger Wouter Goes

heeft teruggeblikt op zijn periode als verdediger in de jeugd van Ajax. De speler van AZ kwam tot zijn twaalfde uit in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waarna Goes vertrok. Zijn plotselinge vertrek had te maken met twijfels die bij de beleidsbepalers van Ajax ontstonden.

Goes voelde zich goed in de opleiding van Ajax, want was basisklant in de JO12-1 van de Amsterdamse club. Toch ontstonden er, uit het niets, twijfels over de kwaliteiten van Goes: "Dat kwam voor mij als een verrassing", geeft Goes toe in gesprek met Voetbal International. "Mijn ouders en ik gingen op gesprek met het idee dat het stoplicht op groen zou staan, zoals ze dat bij Ajax noemen. Maar het bleek dus oranje. Dan ben je een twijfelgeval", legt de centrale verdediger uit. "Ze vonden dat ik moeite had met het verdedigen met ruimtes in mijn rug en aan de bal vonden ze het indribbelen niet goed genoeg. Dat kwam hard aan", geeft de verdediger van AZ toe.

Artikel gaat verder onder video

De mededeling van Ajax was voor Goes en de mensen om hem heen een duidelijke aanleiding om verder te gaan zoeken en contact op te nemen met andere clubs. AZ sloeg direct toe: "Na de eerste training al zeiden ze dat ik kon blijven. Kort daarna ging het stoplicht bij Ajax alsnog op groen, maar toen was het te laat", zegt Goes, die besloot de Amsterdammers in te ruilen voor een avontuur bij AZ. Bij laatstgenoemde club heeft de centrale verdediger zich dusdanig goed ontwikkeld dat hij inmiddels al een tijdje uitkomt voor het 1e elftal van AZ.

De centrale verdediger, die dit seizoen tot vijftien wedstrijden in de Eredivisie kwam, is achteraf gezien content met de keuze die hij heeft gemaakt: "Mijn moeder vraagt nog weleens of ik blij ben met de keuze die ik toen heb gemaakt. Tot op de dag van vandaag is mijn antwoord: ja", zegt Goes, die de mentaliteit van Ajax ook wel bij hem vond passen, maar vooral blij was met het doel wat AZ met hem voor ogen had.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ meldt zich voor Etienne Vaessen, die in beeld is als eerste keeper

In Alkmaar klinken er geruchten dat Mathew Ryan bezig is aan zijn laatste seizoen bij AZ.