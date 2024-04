Feyenoord informeert bij Eredivisiekeeper: club houdt serieus rekening met vertrek Wellenreuther

Feyenoord houdt serieus rekening met een vertrek van . De stand-in van Justin Bijlow heeft zich in de kijker gespeeld bij PSV en kan aankomende zomer mogelijk al vertrekken uit Rotterdam. De clubleiding van de regerend landskampioen van de Eredivisie heeft al geïnformeerd bij een vervanger, namelijk . Dat meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin.

Vaessen vecht momenteel met RKC tegen degradatie en zijn focus ligt volledig bij de Waalwijkers. Desondanks maakt de 28-jarige goalie er geen geheim van dat hij aankomende transferzomer een stap omhoog wil maken. Naast Feyenoord, hebben ook PSV en Celtic de keeper op de korrel. Boualin weet dat de Rotterdammers onlangs bij het kamp-Vaessen hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden voor een zomerse overstap. Dat is overigens niet voor het eerst: afgelopen zomer had de regerend landskampioen ook al interesse, maar bleef Vaessen uiteindelijk in Waalwijk. Daar loopt de 28-jarige sluitpost komende transferzomer uit zijn contract.

Feyenoord wil hiermee inspelen op het mogelijke vertrek van Wellenreuther. De Duitse keeper maakt, niet voor het eerst, grote indruk als vervanger van Bijlow. Als laatstgenoemde echter weer fit is, lijkt de kans groot dat Wellenreuther weer op de bank moet zitten, en daar heeft de 28-jarige sluitpost geen trek in. PSV wil de Duitser mogelijk overnemen van de Rotterdammers, waardoor Feyenoord in de persoon van Vaessen een geschikte vervanger ziet.

Ook AZ zit achter Vaessen aan

Niet alleen Feyenoord zoekt toenadering bij Vaessen, want ook AZ heeft zich gemeld, zo weet Boualin. In Alkmaar klinken er geruchten dat Mathew Ryan bezig is aan zijn laatste seizoen bij de nummer vier van de Eredivisie. Bij AZ is Vaessen in beeld als eerste keeper, terwijl hij bij Feyenoord waarschijnlijk de rol van Wellenreuther moet overnemen.

