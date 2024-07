Aletha Leidelmeijer trekt opvallende conclusie over Bijlow, die niet wordt ontkend door Dennis te Kloese

lijkt de nieuwe eerste keeper van Feyenoord te worden, zo stelt Aletha Leidelmeijer in een gesprek met directeur Dennis te Kloese. Daardoor dreigt een vertrek voor , of een seizoen op de bank. Te Kloese krijgt van Leidelmeijer de vraag of hij het nodig vindt om in gesprek te gaan met Bijlow, die maandag aansluit bij de groep.

Te Kloese geeft niet direct antwoord op die vraag, maar zegt dat het contact goed is. “We hebben goed contact met Justin en met zijn familie. Timon en Justin zijn twee heel goede keepers, waar we heel blij mee zijn. Justin is een keeper te hebben die tijdens het EK bij de selectie van het Nederlands elftal heeft gezeten, dat is bijzonder.”

“Hij heeft een lange staat van dienst hier. We zijn heel blij dat zowel Lutsharel (Geertruida, red.) als Justin morgen weer bij de groep is. Het niveau wordt daar ook hoger door. De interne competitie is stevig, maar dat moet ook”, verwijst Te Kloese naar de keepersstrijd tussen Bijlow en Wellenreuther.

Eerder deze week schreef het Algemeen Dagblad dat de nieuwe trainer Brian Priske rekent op een langer verblijf van Bijlow. Volgens de krant is er sprake van belangstelling uit het buitenland voor Bijlow, maar zegt Priske dat hij ervan uitgaat dat de international van het Nederlands elftal komend seizoen gewoon onder contract staat in Rotterdam-Zuid.

