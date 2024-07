Vertrek leek aanstaande, maar Brian Priske verwacht dat Feyenoorder 'gewoon' blijft

Brian Priske verwacht dat doelman dit seizoen gewoon onder contract blijft staan bij Feyenoord, ondanks dat zijn contract heeft verlengd en er belangstelling vanuit het buitenland is voor Bijlow. De verwachting was dat een van de twee doelmannen zou vertrekken, maar Priske verwacht dat Bijlow net als Wellenreuther in De Kuip blijft.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad woensdagochtend. Volgens de landelijke krant is er sprake van belangstelling uit het buitenland voor Bijlow, maar zegt Priske dat hij er vanuit gaat dat de international van het Nederlands elftal komend seizoen gewoon onder contract staat in Rotterdam-Zuid. De verwachting van vaste Feyenoord-volger Martijn Krabbendam was echter dat Bijlow óf Wellenreuther zou vertrekken, aangezien alle twee de doelmannen niet genoegen nemen met een rol op de reservebank.

"Er vertrekt sowieso één keeper", maakte Krabbendam eind mei duidelijk in een analyse over de transferzomer die de Rotterdamse club tegemoet gaat. "Bijlow, of Wellenreuther, ze willen allebei de eerste man zijn", zei Krabbendam destijds. Wellenreuther heeft zijn contract in Rotterdam opengebroken en verlengd, waardoor hij niet de doelman lijkt te zijn die gaat vertrekken. Interessant wordt wat Bijlow gaat doen: gaat hij in op de buitenlandse of blijft de doelman, waar zijn nieuwe trainer Priske vanuit gaat, actief in Rotterdam?

Maandag zal Bijlow, die als derde doelman met Oranje mee was naar het EK in Duitsland, weer aansluiten bij Feyenoord. Dan reizen de Rotterdammers af naar Oostenrijk voor een trainingskamp, waarna er op zondag 28 juli in Portugal een wedstrijd tegen Benfica gepland staat.

