Aston Villa uitgeschakeld door Olympiacos in Conference League: El Kaabi en Tzolakis stelen de show

Aston Villa heeft met de staart tussen de benen afscheid moeten nemen van de Conference League. Het Griekse Olympiacos was over twee wedstrijden duidelijk te sterk en won donderdagavond thuis met 2-0.

Olympiacos won afgelopen week al met 2-4 in Birmingham, waar vooral Engelse voetbalfans enorm van opkeken. Villa gaat dit seizoen hoogstwaarschijnlijk vierde eindigen, achter de grote drie Arsenal, Manchester City en Liverpool. Bovendien zorgt de Spaanse coach Unai Emery vaak voor Europees succes, maar dit jaar dus niet. Een hattrick van Ayoub El Kaabi in het heenduel zette de verhoudingen op zijn kop en gaf de Grieken een mooie voorsprong voor het duel in Piraeus.

Artikel gaat verder onder video

De thuisploeg kwam donderdag al vrij snel op 1-0, waardoor de kansen op een Conference League-finale voor Olympiacos flink stegen. Het was wederom El Kaabi die een bal binnenschoot, na goed werk van Quini. Gedurende de rest van de eerste helft kreeg Villa wel wat kansjes, maar voetbalde het Olympiacos zeker niet weg. Vlak voor rust pareerde Konstantinos Tzolakis nog een van richting veranderd schot van Leon Bailey, een zeer knappe en belangrijke redding.

In de tweede helft viel het aantal kansen nog verder terug, tot in de 78ste minuut El Kaabi weer lijkt te scoren. De Marrokaanse spits loopt achter de hoge verdedigingslinie van Villa vandaan en scoort, maar er wordt buitenspel gegeven. De VAR steekt daar vervolgens een stokje voor: het doelpunt telt! Doelman Tzolakis krijgt zelfs de assist op zijn naam. Dat Ollie Watkins in de laatste minuut nog een kans miste om een eredoelpunt te maken (na weer goed keeperswerk), mocht voor de uitslag niet baten. Olympiacos zal het dus op 29 mei in Athene (!) opnemen tegen Fiorentina, in de finale van de Conference League, na deze 6-2 totaaloverwinning.