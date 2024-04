Ajax-beul Aston Villa na puntgave voorzet ex-Groninger al vroeg in problemen in Frankrijk

Aston Villa is in de return in de kwartfinale van de Conference League al vroeg op een 1-0 achterstand gekomen tegen het Franse Lille OSC. Na een puntgave voorzet van voormalig FC Groningen-speler stond diens ploeggenoot op de juiste plek om doelman Emiliano Martínez te verschalken en beide ploegen in het tweeluik daarmee weer naast elkaar te zetten.

Gudmundsson werd in 2019 door de Groningers als linksbuiten opgepikt bij Halmstads BK, op het tweede niveau in zijn vaderland Zweden. In de Euroborg werd hij echter omgevormd tot linksback, wat hem in de zomer van 2021 een fraaie transfer naar toenmalig regerend Frans kampioen Lille opleverde.

Tegen Aston Villa, een ronde eerder nog de beul van Ajax en in de heenwedstrijd met 2-1 te sterk voor Lille, begint Gudmundsson echter weer op zijn 'oude' positie links voorin. Na een kwartier spelen levert de Zweed de scherpe, lage voorzet waarop Yazici de score weet te openen.

YUSUF YAZICI DRAWS LEVEL WITH A LOVELY FINISH!!!

GABRIEL GUDMUNDSSON WITH A GREAT ASSIST!!!

LENY YORO 🇫🇷🇨🇮(2005) WITH A LOVELY BALL IN THE BUILDUP!!!

pic.twitter.com/QeneBxHUVJ — Football Report (@FootballReprt) April 18, 2024

