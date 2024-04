'Binnen Ajax wordt gewezen naar Feyenoord-trainer Arne Slot'

De Raad van Commissarissen van Ajax staat voor een ‘duivels dilemma’, zo schrijft Trouw woensdag. Enerzijds kan de ontslagen directeur Alex Kroes ‘uit moreel oogpunt’ niet gehandhaafd worden; anderzijds komen de toezichthouders bij Ajax vermoedelijk nog meer onder vuur te liggen als ze Kroes buiten de deur blijven houden.

Met name de supporters van Ajax keren zich in toenemende mate tegen de RvC. Commissaris Annette Mosman werd al lastiggevallen op haar werk bij pensioenuitvoerder APG en ook commissarissen Georgette Schlick en Cees van Oevelen krijgen te maken met kritiek. Ze zouden bijvoorbeeld hebben gefaald in het toezicht op voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. “Maar als zij opstappen, en wellicht ook Van Praag, dan zou het machtsvacuüm bij Ajax nóg groter zijn”, weet Trouw.

Artikel gaat verder onder video

“Hoe Ajax zich moet bevrijden uit deze gordiaanse knoop lijkt niemand nog te weten”, stelt de krant. Toch leeft het besef dat de voetballerij veranderlijk is. “Er zijn binnen de club ook mensen die zeggen dat met één goede trainer alles heel snel weer kan veranderen. Ze wijzen dan naar Arne Slot, die Feyenoord in korte tijd van een zieltogende en gevallen topclub reanimeerde tot een landskampioen met Europese uitstraling.”

Chef sport John Graat van Trouw plaatst daar wel een kanttekening bij. “Hoezeer de Rotterdamse club in het verleden óók een wespennest was, het was organisatorisch niet de bestuurlijke lasagne die Ajax is. Die zorgt nu – niet voor het eerst in de clubgeschiedenis – voor totale chaos in alle geledingen.”

