Ajax-commissaris Annette Mosman lastiggevallen op haar werk: 'Ze is flink geraakt'

Commissaris Annette Mosman van Ajax is lastiggevallen op haar werk. In de nacht van dinsdag op woensdag is de tekst 'RvC out, Mosman out' op de muur van pensioenuitvoerder APG gekalkt aan de Basisweg in Amsterdam.

Een woordvoerder van Ajax wil tegenover De Telegraaf niet ingaan op het incident. "Bronnen binnen en rondom de club melden echter dat de bekladding APG-bestuursvoorzitter Mosman ’emotioneel flink heeft geraakt’ en spreken terecht schande van de actie", zo schrijft de krant.

Artikel gaat verder onder video

Ajax en APG gaan ervan uit dat het een eenmansactie betreft en geen gecoördineerde supportersactie, zo klinkt het. Er zijn namelijk geen foto's van de bekladding gedeeld op de kanalen of website van harde kernen. APG heeft de graffiti snel laten verwijderen; het is onbekend of er aangifte is gedaan.

Dat supporters niet blij zijn met Mosman, bleek donderdag ook tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles. "Mosman, oprotten", was te horen in de Johan Cruijff ArenA. Het is erg onrustig bij Ajax, zeker sinds het vertrek van algemeen directeur Alex Kroes. De raad van commissarissen, waar Mosman deel van uitmaakt, heeft afstand genomen van Kroes.

