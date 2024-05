Vitesse krijgt tweede goede nieuws van de dag: 'Dit is een absolute noodzaak om de licentie te kunnen behouden'

Vitesse kan vrijdagavond opnieuw goed nieuws melden in de strijd om het behoud van de proflicentie. In navolging van de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB is ook het Ministerie van Economische zaken en Klimaat akkoord met de overdracht van de aandelen van de Rus Valeriy Oyf naar een nieuw op te richten stichting.

Iets na zessen schrijft Vitesse op de clubsite 'zojuist' een reactie van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van bovengenoemd ministerie te hebben ontvangen. "De strekking is dat de club – vanuit BTI - nu daadwerkelijk over kan gaan tot de overdracht van aandelen van PMH (Valeriy Oyf) naar de stichting Vitesse voor Altijd", leest het.

"Het BTI heeft de afgelopen maanden nadrukkelijk onderzoek gedaan naar de sanctienaleving, de beoogde aandelenoverdracht en in hoeverre er sprake zou zijn van een relatie met gesanctioneerde entiteiten bij de uitvoering ervan", legt de club uit. "De conclusie is dat de club goedkeuring krijgt voor deze stap, indien het exact wordt uitgevoerd zoals is opgesteld in het ‘herstructureringsplan’. Daarmee kan Vitesse daadwerkelijk het hoofdstuk – met het Russische verleden – definitief afsluiten en de aandelen overdragen."

Edwin Reijntjes, algemeen directeur ad interim van de Arnhemse club, toont zich opnieuw verheugd met de laatste ontwikkelingen. "Het is een buitengewoon goede dag vandaag, voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt", jubelt de bestuurder. "Met dit bericht kunnen we de aandelen overdragen. Dat is een absolute noodzaak om überhaupt de licentie te kunnen behouden. Stap voor stap komen we dichterbij ons doel. Dat is zeer positief!”, besluit Reijntjes.

