Kieft ziet trainer 'goede keus' maken: 'Daar mag je best een paar keer nat gaan'

SC Heerenveen heeft vrijdagmiddag bevestigd dat Robin van Persie de nieuwe trainer wordt van de Friese club. Volgens analist Wim Kieft is het een ‘goede keus’ van de voormalig Oranje-international om bij een wat kleinere club als Heerenveen te beginnen.

Kieft heeft in het verleden namelijk meerdere beginnend trainers zien worstelen. “Je houdt je hart vast als je ziet hoe het Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooij, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst is vergaan in het begin van hun loopbaan”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

De analist plaatst echter wel een kanttekening. “Alleen begonnen die allen bij een topclub, terwijl Van Persie na zijn periode in de jeugd van Feyenoord instapt bij sc Heerenveen”, aldus Kieft, die de verstandige Van Persie prijst. “Een goede keus, want in Friesland mag je best een paar keer nat gaan en sta je niet op straat als je eens drie duels achter elkaar verliest. Heerenveen wordt een kwestie van vlieguren maken voor Van Persie.”

Desalniettemin denkt Kieft wel dat Van Persie met hoge verwachtingen te maken krijgt. “Daar zal hij mee moeten omgaan. In zijn voetbalcarrière heeft hij zich ontwikkeld tot een verantwoordelijke teamspeler en dat zal hij meenemen als coach. Maar het blijft interessant om te zien hoe hij omgaat met tegenslag. Dat zal van invloed zijn op zijn loopbaan als trainer-coach op het hoogste niveau”, besluit hij.

