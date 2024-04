'Bestuursraad wil straf Alex Kroes afzwakken', geschorste directeur laat gezicht zien in de ArenA

De bestuursraad van Ajax zoekt naar mogelijkheden om de straf voor Alex Kroes 'af te zwakken', schrijft het Algemeen Dagblad. De algemeen directeur is geschorst en de club communiceerde het voornemen om de samenwerking met Kroes te beëindigen.

"Binnen de vereniging – de bestuursraad vertegenwoordigt de vereniging – kan Kroes ondanks zijn onhandige actie om tijdens de sollicitatieprocedure bij Ajax aandelen van de club te kopen, rekenen op veel steun", zo schrijft de krant. De geschorste directeur is dan ook 'gewoon' aanwezig bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van donderdagavond. Hij zit in de Johan Cruijff ArenA in het gedeelde dat is gereserveerd voor leden. Het is een speciale wedstrijd voor Kroes, die in het verleden directeur en aandeelhouder was bij Go Ahead.

Artikel gaat verder onder video

Kroes wilde volgens het AD geen commentaar geven op de reden van zijn aanwezigheid bij de wedstrijd. "Wel toont hij zich met z’n precaire aanwezigheid strijdbaar, om eventueel terug te keren bij de Amsterdamse club."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag is spijkerhard voor Alex Kroes wegens plegen van vermeend strafbaar feit

Michael van Praag reageert op het nieuws rondom Alex Kroes, die door de Raad van Commissarissen van Ajax per direct geschorst is.