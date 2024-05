Opnieuw vraagtekens bij aanstelling KNVB: 'Hij woont op loopafstand van Breda'

Mike Verweij ziet de KNVB een opmerkelijke VAR aanstellen bij de play-offwedstrijd tussen Roda JC en NAC Breda van vrijdagavond. Richard Martens zal tijdens de return in Kerkrade de videobeelden beoordelen, terwijl hij 'op loopafstand' van Breda woont.

NAC won maandag in eigen huis met 3-1 van de Limburgers, die in de competitie op de slotdag naast rechtstreekse promotie naar de Eredivisie grepen door uit bij FC Groningen met 2-0 te verliezen. Bij de return in eigen huis moet de ploeg van trainer Bas Sibum dus volle bak gaan om de schade te repareren.

"We kregen een uitstekende tip", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Dat Richard Martens vanavond de VAR van dienst is bij Roda JC tegen NAC. Die woont op loopafstand van Breda. In feite moet je er gewoon vanuit gaan dat iedereen integer is, anders kom je niet zo ver in de scheidsrechterswereld. Alleen: als KNVB, wáárom doe je dit die mensen aan. Als hij nu vanavond een dubieuze beslissing neemt...", zegt de journalist.

Eerder deze week ontstond al ophef over het feit dat Bas Nijhuis, geboren in Enschede, de leiding heeft over het duel tussen AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders zijn met FC Twente verwikkeld in de strijd om plek drie - en daarmee en plaats in de voorrondes van de Champions League. De voetbalbond stelde in een reactie echter dat 'de integriteit van de arbitrage niet ter discussie staat'.

"Terwijl hij (Nijhuis, red.) gewoon zelf heeft gezegd dat hij FC Twente-supporter is. Wáárom breng je die man in de problemen?", vraagt Verweij zich af. "Het zal je gebeuren dat Twente gelijkstaat bij PEC Zwolle en er komt een fifty-fiftymomentje en Nijhuis geeft iets wel of niet. Dan kan zijn carrière zwaar beschadigd raken. Terwijl: Makkelie, Gözübüyük, Higler... je kunt iedereen bedenken die die wedstrijd kan fluiten. Waarom zoek je het op?", aldus Verweij. Overigens kan het ook 'andersom' werken, meent de journalist. "Ik zeg helemaal niet dat Twente hier voordeel aan heeft. Dat Nijhuis bij hele grote twijfel denkt: 'Laat ik nou maar niet de schijn wekken dat ik voor Twente fluit', en dat hij dan juist AZ helpt."

