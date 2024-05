Ambitieuze vooruitzichten voor FC Twente: ‘Deze club kan de stap maken naar de traditionele top drie’

FC Twente-verdediger is ervan overtuigd dat FC Twente de stap kan maken richting de traditionele top drie van Nederland. De linksback, die de Enschedese club aan het einde van het seizoen na vier jaar gaat verlaten voor Feyenoord, ziet namelijk een positieve ontwikkeling bij de Tukkers.

Smal was in 2020 de eerste nieuwe speler die het duo Jan Streuer en Ron Jans naar Enschede haalde. Op dat moment waren er bij FC Twente slechts acht veldspelers en vier keepers. “Toen ik hier tekende, vertelden ze me dat ze in het eerste jaar niet in de problemen wilden komen”, aldus Smal in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. “Daarna was de doelstelling top tien, vervolgens top zes en dan uiteindelijk richting de top vier.”

Uiteindelijk werd FC Twente in dat seizoen negende, waarna de basis voor het huidige succes is gelegd. “Met Lars Unnerstall, Robin Pröpper, Michal Sadilek, Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel zijn er jongens binnengehaald met kwaliteit en ervaring. Spelers die we echt nodig hadden en die de club naar een hoger niveau hebben gebracht. Die kern was zo sterk en is er nog steeds.”

Andere jongens, waaronder Smal, hebben zich daaraan opgetrokken. “Ik weet nog dat ik in de voorbereiding van dat seizoen aan de ontbijttafel zei: ‘Boys, als dit allemaal in elkaar gaat vallen, dan kan dit een heel bijzonder seizoen worden’. We werden vierde. Met z’n allen hebben we laten zien dat er in een paar jaar tijd heel veel mogelijk is.”

Volgens Smal zit er echter nog meer in het vat voor de landskampioen van het seizoen 2009-2010. “FC Twente is weer groeiende en ik denk dat er nog veel meer rek in zit. Als je het financiële verhaal zo snel mogelijk oplost en volledig schuldenvrij bent, dan kan deze club weer stappen gaan maken richting de traditionele top drie.”

Smal zelf zal dit niet meemaken. De verdediger vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij FC Twente en zal zo goed als zeker de overstap maken naar Feyenoord. “Ik weet niet de specifieke datum wanneer alles naar buiten komt, maar de mensen zijn niet gek. De naam van mijn nieuwe club zal geen verrassing zijn”, hint hij op een vertrek naar de Rotterdammers.

