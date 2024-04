Liverpool-icoon kende Slot nog niet: ‘Moest Google gebruiken om meer over hem te leren’

Robbie Fowler had voor alle geruchten nog nooit van Arne Slot gehoord. De Liverpool-legende schrijft in zijn column in The Mirror dat hij gebruik moest maken van Google om meer te weten te komen over de beoogde nieuwe trainer van the Reds.

Fowler geeft aan dat de geruchten rondom Slot voor hem volledig uit de lucht kwamen vallen. “Hij was niet iemand die voor mij een kandidaat was”, schrijft de voormalig spits. “Sterker nog, ik wist helemaal niets van Slot en zijn manier van spelen. Net als velen heb ik Google geraadpleegd om meer over hem te weten te komen.”

“Hij heeft het redelijk gedaan bij Feyenoord”, gaat de Liverpool-legende verder. “De tijd zal ons leren of hij Liverpool naar nog grotere hoogtes kan stuwen dan Jürgen Klopp. Dat zal een lastig karwei worden, maar een dringender probleem voor Liverpool is om de spelers stabiliteit terug te geven met het naderende vertrek van Klopp. Ze hebben hem negen jaar als trainer gehad en ineens gaat alles veranderen.”

De Engelsman denkt wel dat de clubleiding van Liverpool goed onderzoek heeft gedaan naar het kunnen van Slot. “Het is belangrijk dat Liverpool de juiste persoon kiest voor de club, want er komen zware tijden aan. Ik weet zeker dat de clubleiding zijn onderzoek heeft gedaan. Ze hebben het al vaker goed gedaan met spelers en ik weet zeker dat ze ook gelijk hebben over Slot. Ze hebben niet gezocht naar een kortetermijnoplossing om ze door een lastige periode na Klopp heen te loodsen. Het draaide allemaal om het vinden van de juiste persoon, die de fans en de cultuur van de club begrijpt.”

