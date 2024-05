KNVB ziet bizarre Whatsapp-video en schorst scheidsrechter voor het leven

De KNVB heeft scheidsrechter Jan Smit voor het leven geschorst. De leidsman kreeg meerdere klachten over zijn gedrag na de wedstrijd St. George en De Valken (vierde klasse B), waarna de Nederlandse voetbalbond geen halve maatregelen nam.

De thuisploeg, St. George, werd in dit duel kampioen, door in de slotfase van de wedstrijd de gelijkmaker (2-2) op het scorebord te zetten. Het optreden van de scheids bleef niet onbesproken: hij gaf maar liefst vier rode kaarten aan De Valken. Een betrokkene van de uitploeg dacht dat de scheids er ‘één had kunnen geven’ en ‘het leek alsof de tegenstander met twaalf man speelde’. Toen Smit ook nog eens met de kampioensschaal van St. George werd gefilmd en al zingend bijdroeg aan de gezelligheid van het titelfeest, was de maat vol bij De Valken. De bijbehorende Whatsapp-video werd vervolgens veelvuldig doorgestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Door de klachten van die ploeg heeft KNVB nu Smit de fluit ontnomen. “De KNVB heeft meneer Smit gemeld dat wij niet langer gebruik willen maken van zijn diensten. Dit besluit is niet alleen genomen vanwege het optreden van afgelopen zondag, maar ook op basis van eerdere incidenten. Om die reden had hij al een laatste kans gekregen. Van een KNVB-official verwachten wij verantwoordelijk gedrag. Daarbij past een neutrale houding en respect naar alle betrokkenen.”

De scheidsrechter in kwestie heeft ondertussen gereageerd op het statement van de KNVB. “Het lijkt wel of ik een moord heb gepleegd”, laat Smit verbaasd weten. “Een verhaal heeft altijd meerdere kanten, maar de KNVB heeft niet eens een onderzoek ingesteld en is op basis van een filmpje tot een besluit gekomen. Deze beslissing is te lachwekkend voor woorden, een aanfluiting. Als ze mij niet meer nodig hebben, prima.”

Zijn uitleg van deze bijzondere situatie na afloop luidt als volgt: “Ik stond bij het podium te kijken naar de huldiging, stond daar een biertje te drinken met mijn vriendin. Toen de spelers gehuldigd waren, vroegen ze of ik een liedje ging zingen. Ik koos voor ’Engelbewaarder’; dat is een leuk liedje en kan iedereen meezingen. Daar zit een tussenstuk in met accordeonmuziek, op dat moment duwden ze de schaal in mijn handen. Die heb ik boven mijn hoofd van links naar rechts gezwaaid en daarna weer teruggegeven, want ik moest aan het laatste couplet beginnen. Na het liedje ben ik weer van het podium gegaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem snapt de vele complimenten niet: ‘Beste PSV ooit? Ontzettend overdreven’

Willem van Hanegem vindt dit PSV een goede ploeg, maar denkt tegelijkertijd dat voetbalfans en -analisten ook niet moeten overdrijven.