Arne Slot weet nu al op welke positie Liverpool zich sowieso wil gaan versterken

Arne Slot moet zijn contract bij Liverpool weliswaar nog ondertekenen, maar de oefenmeester weet nu al op welke positie de huidige nummer drie van de Premier League zich sowieso wil gaan versterken. Volgens Fabrizio Romano is de aanstaande nieuwe werkgever van Slot al begonnen met de zoektocht naar nieuwe centrale verdedigers. De opties worden binnenkort voorgelegd aan de huidige trainer van Feyenoord.

De overstap van Slot naar Liverpool geraakte vorige week in een stroomversnelling. De hoofdtrainer van nu nog Feyenoord liet zowel voorafgaand als na afloop van het uitduel met Go Ahead Eagles weten dat de clubs met elkaar in gesprek waren en dat het wachten was op een akkoord. Feyenoord en Liverpool hebben inmiddels mondeling overeenstemming bereikt over een overgang van Slot, die zich snel trainer van Liverpool mag gaan noemen. Hij staat voor de zware uitdaging om Jürgen Klopp op te volgen. De Duitser loodste de club onder meer naar de eindzege van de Champions League (2019) én de eerste landstitel in dertig jaar (2020).

Dit seizoen dreigt Liverpool echter naast alle hoofdprijzen te grijpen. De formatie van Klopp won de League Cup, was lang in de race voor de landstitel én actief in de Europa League, maar na de uitschakeling in dat laatste toernooi door Atalanta Bergamo en verschillende misstappen in de Premier League dreigt een teleurstellend einde voor Klopp op Anfield. Niet voor niks is de club dus al bezig met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. Daarbij kijkt Liverpool vooral naar de achterhoede. Met Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joel Matip heeft Klopp op dit moment weliswaar vier centrale verdedigers tot zijn beschikking, maar het contract van Matip loopt na dit seizoen af en aanvoerder Van Dijk begint na de zomer aan zijn laatste contractjaar.

“Er vinden intern gesprekken plaats over de opties en de lijst wordt de komende week besproken met Slot”, weet Romano te melden. De transferspecialist noemt geen namen, maar het valt niet uit te sluiten dat de namen van Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida op het lijstje staan. Zowel Hancko als Geertruida is een absolute sterkhouder in het elftal van Slot en beiden worden in verband gebracht met een overstap naar de Europese (sub)top. Volgens De Telegraaf wordt Geertruida in elk geval gevolgd door Liverpool. De Oranje-international was zaterdag nog aanwezig in het Olympisch Stadion van Londen voor de ontmoeting tussen West Ham United en Liverpool (2-2).

