Derksen baalt van gedrag Sneijder: 'Gaat 'ie weer op tv liedjes zingen...'

Johan Derksen vindt het jammer dat Wesley Sneijder een nieuw nummer heeft opgenomen. De Snor zou graag een serieuzer imago bij de bekende oud-voetballer zien en hoopt dat hij in de toekomst toch nog echt laat zien van waarde te kunnen zijn voor voetbalclubs.

Derksen vertelt tijdens Vandaag Inside dat hij potentie ziet in de recordinternational, maar het tot nu toe (door eigen toedoen) niet zo wil vlotten. “Wesley heeft het heel verkeerd aangepakt. Hij wilde een serieuze functie in het voetbal hebben. Hij heeft gesproken met FC Den Bosch, als een soort technisch directeur. Hij heeft ontzettend lopen lonken naar Ajax, maar Ajax had daar niet zo’n zin in, omdat Wesley altijd die huishouding van vrienden om zich heen heeft. Je haalt een hele groep in huis."

Derksen ziet Sneijder vaak de verkeerde keuzes maken. "Die jongen is nu een beetje gefrustreerd. Hij moet één ding niet doen: met een bevriende volkszanger een plaatje maken", doelend op Ik ben net als jij, samen met Wesley Bronkhorst. "Hij heeft het toen met jou (Wilfred Genee, red.) gedaan en Van der Meijde; dat kun je nog als grap beschouwen. Dat hebben wij ook een keer gedaan. Maar nu wordt ie een soort cult-artiest van de koude grond. Gaat ‘ie weer op televisie van die vreselijke liedjes zingen..."

Volgens de analist van Vandaag Inside is een succesvolle carrière in het voetbal nu alleen maar moeilijker te bewerkstelligen. "Dit is niet de man die het beursgenoteerde Ajax zoekt. Dit werkt tegen hem. Barry Hughes had een gouden trainerscarrière gehad als hij niet die rare liedjes was gaan zingen. Dan was hij bijvoorbeeld bij PSV terechtgekomen. Maar op een gegeven moment word je in de voetballerij niet meer helemaal serieus genomen. Het is een hartstikke goed ventje, maar hij moet een beetje uit zijn wereldje komen."

