Feyenoord-speler hoopt op droomtransfer en wordt daadwerkelijk gevolgd door Liverpool

Feyenoord-verdediger wordt gevolgd door Liverpool, de nieuwe club van zijn huidige trainer Arne Slot. Dat weet De Telegraaf maandagochtend te melden. De Nederlandse verdediger zou een goede indruk hebben gemaakt en zelf enorm hopen op een overstap naar The Reds.

De ochtendkrant schrijft dat de multifunctionele verdediger klaar is voor een volgende stap in zijn loopbaan en dat hij dolgraag met Slot de overstap wil maken naar Liverpool: "De club van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zou Geertruida al geruime tijd op de radar hebben", onthult de krant daarnaast. De nieuwe werkgever van Slot volgt de Nederlandse verdediger al langere tijd: "Dat omdat hij behalve in de Champions League met Feyenoord ook in het Nederlands elftal een sterke indruk heeft gemaakt dit seizoen."

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag was Geertruida aanwezig in het London Stadium bij de wedstrijd tussen West Ham United en Liverpool en het nieuws van De Telegraaf laat de geruchten over een eventuele transfer alleen maar aanwakkeren. Duidelijk dat Liverpool in de zomer maar al te graag een nieuwe centrale verdediger wil vastleggen. De kans bestaat dat de beleidsbepalers. die Geertruida al een tijdje volgen, Slot op Anfield herenigen met de vice-aanvoerder van Feyenoord.

Van concrete interesse lijkt nog geen sprake, maar Geertruida lijkt in de zomer klaar voor een stap hogerop. Vorig jaar leek de Oranje-international De Kuip al te gaan verlaten toen RB Leipzig zich voor hem meldde in Rotterdam-Zuid, maar uiteindelijk kon de Duitse topclub destijds niet voldoen aan de vraagprijs van Feyenoord.