Spurs helpt aartsrivaal Arsenal niet in topper: City heeft titel bijna binnen

Manchester heeft dinsdag hele goede zaken gedaan in de strijd om het Engelse landskampioenschap. In Londen werd Tottenham Hotspur met 0-2 verslagen, waardoor de titel nu binnen handbereik is voor de mannen van Pep Guardiola.

Na vijf minuten kreeg Rodrigo Bentancur al een schietkans van net buiten de zestien. Ederson pareerde die poging. In de daaropvolgende minuten kreeg City steeds meer grip op de wedstrijd en volgden er kleine kansen. Na een kwartier spelen kreeg de uitploeg de uitgelezen kans om er 0-1 van te maken, toen Pierre-Emile Hojbjerg een bal helemaal verkeerd raakte en plots Phil Foden voor de Spurs-keeper Guglielmo Vicario te zetten. De Engelse buitenspeler pakte dit cadeautje echter niet uit.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd ging vervolgens op en neer met enkele counterkansen van Spurs, totdat City vlak voor rust weer een enorme kans kreeg. Het lukte Erling Haaland niet om een afgeslagen voorzet van Foden binnen te volleyen, maar vervolgens kon Bernardo Silva vrij uithalen. Via verdediger Dragusin ging de bal rakelings naast, waardoor de ruststand 0-0 werd.

City kwam in de tweede helft snel uit de startblokken. Toen Spurs op eigen helft makkelijk balverlies leed, kreeg Kevin De Bruyne een schietkans, maar zijn poging kon worden gekeerd door Vicario. Enkele minuten later kreeg Heung-Min Son een aardige kans, maar hij kon van dichtbij de bal niet over Ederson wippen. Niet veel later was het wel raak: City kwam op voorsprong. Haaland kon een teruggetrokken balletje van De Bruyne simpel intikken: 0-1.

Een klein halfuur voor het einde hield het stadion even zijn adem in. Verdediger Christian Romero vloog na een voorzet richting de bal, maar raakte keeper Ederson vol. Die lag even knock-out op het veld. Hij zou vervangen moeten worden, maar leek snel weer in orde te zijn. De wereldkampioen kwam weg met een gele kaart.

Spurs drukte vervolgens wel aan, maar kwam niet tot heel veel kansen. Tot Manuel Akanji opeens enkele minuten voor tijd blunderde en de thuisploeg de bal afpakte in gevaarlijke positie. Son ging alleen op de invalkeeper Stefan Ortega af en die pakte de bal knap. Bij het ingaan van de blessuretijd tikte verdediger Pedro Porro Jérémy Doku omver in de zestien, waarna Haaland de penalty benutte (0-2). Daarmee was de wedstrijd wel beslist, waardoor City met nog één wedstrijd te spelen (West Ham-thuis) twee punten meer heeft dan Arsenal. De titel kan de ploeg van Guardiola amper nog ontgaan.

