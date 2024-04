Van der Gijp voorspelt schokkende wijziging bij Manchester City: 'Guardiola gaat hem wegdoen'

René van der Gijp is er heilig van overtuigd dat Manchester City-trainer Josep Guardiola op den duur niet meer met in de spits gaat spelen. De Noorse doelpuntenmachine beleefde een geweldig eerste jaar in Engeland en is ook in het huidige seizoen goed op schot, maar is na het heenduel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League het mikpunt van kritiek. Van der Gijp verwacht dat Guardiola voor een andere invulling gaat kiezen.

Real Madrid en Manchester City maakten er dinsdagavond wederom een spektakelstuk van. Binnen een kwartier stond het 2-1 in het voordeel van de Spaanse ploeg en na ruim negentig minuten hadden beide elftallen en drie gemaakt, waardoor de return van volgende week in Manchester heel interessant belooft te worden. Het elftal van Guardiola zal er met veel vertrouwen naar toewerken. Manchester City en Real Madrid troffen elkaar vorig jaar nog in de halve finale van de Champions League en na een 1-1 gelijkspel in de Spaanse hoofdstad ging de uiteindelijke winnaar van het miljardenbal in eigen huis erop en erover: 4-0.

In de laatste drie onderlinge ontmoetingen was het voor Manchester City achtmaal raak tegen Real Madrid, maar opvallend genoeg kwam geen enkele treffer op naam van Haaland. De Noorse spits zat vorig jaar in de eerste halve finale in Madrid al bij Antonio Rüdiger in de tang en de Duitse mandekker was hem dinsdagavond opnieuw de baas. Haaland kwam vrijwel niet in het stuk voor en werd hij wel gevonden door zijn teamgenoten, dan kwam Rüdiger in de meeste gevallen als winnaar uit de strijd. Van der Gijp denkt dat Haaland niet heel lang meer in de spits staat bij Manchester City. “Hij (Guardiola, red.) gaat die Haaland wegdoen, hè. Die gaat hij wegdoen”, zei de voormalig profvoetballer woensdag in Vandaag Inside.

Volgens Van der Gijp speelt Guardiola veel liever met een ander type spits. “Hij heeft zijn beste wedstrijden gespeeld met Agüero, maar hij was vaker weg uit de spits dan dat hij er was. En later is die Portugees (Bernardo Silva, red.) in de spits gaan spelen, maar hij was er al helemaal niet. Bijna iedere tegenstander speelt met vijf verdedigers. Heb je een vaste spits, dan staat ‘ie tussen drie man. Veel heb je er dus niet aan. Maar die Haaland is een absolute wereldspits. Hij zou bij iedere club in de basis staan, maar Guardiola wil eigenlijk het liefst anders spelen dan met Haaland in de spits”, zo klonk het.

Of Guardiola Haaland inderdaad gaat passeren, zal de komende periode moeten uitwijzen. Dat lijkt overigens niet heel aannemelijk. Haaland kwam in het huidige seizoen 37 keer in actie voor Manchester City en was al goed voor dertig doelpunten. In de Champions League staat de teller na acht wedstrijden op zes treffers.

