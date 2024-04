Perez speculeert hardop over Ajax-flop: ‘Onder Arne Slot zou er bij hem wél muziek in zitten’

Kenneth Perez ziet dat zich uitstekend aan het ontwikkelen is bij Feyenoord en denkt dat trainer Arne Slot hier een bepalende rol in speelt. De van Newcastle United gehuurde buitenspeler was dit weekend tegen Ajax (6-0 winst) belangrijk met twee goals en wekt daardoor indruk bij de analist. Perez vergelijkt Minteh vervolgens met Carlos Forbs.

Forbs werd afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar kan tot op heden absoluut nog niet overtuigen in het Ajax-shirt. De vlugge buitenspeler moet het met name doen met invalbeurten. Minteh, die eveneens wordt gehuurd vanuit de Premier League, rendeert daarentegen een stuk beter dan zijn collega. Perez denkt dat Forbs en Minteh vergelijkbare spelers zijn.

“Minteh is een mooi voorbeeld van een speler die van zoveel geluk mag spreken dat hij op deze leeftijd onder Arne Slot speelt. Hij en Forbs zijn toch wel vergelijkbare spelers, maar bij Forbs denk je ‘wat is dit?’, en Minteh vinden we nu een geweldige speler”, begint de analist bij Dit was het Weekend van ESPN.

“Als het andersom was geweest, dus dat Forbs onder de structuur van Slot had gespeeld, dachten wij: ‘Nou daar zit wel muziek in’”, speculeert de analist. “Ik denk écht dat dat zo’n grote rol speelt bij dit soort spelers. Die hebben vrijheid en structuur nodig. Bij Ajax heb je nul structuur”, aldus Perez.

