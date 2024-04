Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN. In beeld kwamen schrikbarende statistieken.

Feyenoord had tot dat moment 23 doelpogingen gedaan, waarvan 14 op doel. Bij Ajax waren dat er nul in beide categorieën. Het aantal Expected Goals van Feyenoord was 3,3; bij Ajax was het 0,0. Uit de statistieken valt ook op te maken dat Feyenoord klinisch is in de afronding, want het stond op dat moment 6-0.

Op het YouTube-kanaal van Andy van der Meijde wordt de wedstrijd live geanalyseerd door Van der Meijde, Royston Drenthe en Glenn Helder. "Wauw, kijk dit!", zegt Drenthe over de statistieken. "23 schoten van Feyenoord, nul van Ajax. Ik kan je vertellen: de kranten gaan los. Valentijn Driessen gaat jullie afmaken."

