Go Ahead Eagles slaat fraaie slag en haalt revelatie uit Eerste Divisie naar Deventer

(22) ruilt FC Dordrecht na afloop van dit seizoen in voor Go Ahead Eagles, zo hebben de twee clubs donderdagochtend bekendgemaakt. Suray maakt een uitstekend seizoen door bij de Schapenkoppen in de Keuken Kampioen Divisie, wat nu resulteert in een fraaie transfer naar de Eredivisie.

De 22-jarige Belg stond nog tot 2026 onder contract in Dordrecht, maar dat contract wordt afgekocht door de club uit Deventer. Wat de hoogte is van de transfersom die is gemoeid met de deal, is onbekend. Suray, van origine een spelverdeler en aanvallende middenvelder, kwam dit seizoen al tot veertien doelpunten namens FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Momenteel doet hij met de ploeg van Michele Santoni nog volop mee om promotie naar de Eredivisie, maar in de tussentijd heeft hij zijn handtekening gezet onder een contract in De Aderlaarshorst.

"Het was een lang avontuur bij FC Dordrecht en het was niet altijd even makkelijk", geeft Suray toe in zijn eerste reactie op zijn vertrek tegenover de clubkanalen van de Schapenkoppen: "Ik wil dit mooie seizoen op de beste manier afsluiten met promotie naar de Eredivisie. Ik wil iedereen die mij geholpen heeft in mijn tijd bij de club onwijs bedanken", sluit de veel scorende middenvelder af.

In Deventer tekent Suray een contract tot medio 2027. Het is de eerste aanwinst van het nieuwe seizoen voor de ploeg van René Hake, die met de komst van de Belg een kwaliteitsinjectie toegevoegd ziet worden aan zijn middenveld.