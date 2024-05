Goudhaantje El Kaabi slaat diep in verlenging toe: Olympiakos pakt eerste Europese prijs ooit

Olympiakos heeft woensdagavond de Conference League gewonnen ten koste van Fiorentina. In een draak van een wedstrijd wees eigenlijk álles uit naar een strafschoppenserie, totdat goudhaantje Ayoub El Kaabi vier minuten voor het einde van de verlenging voor de bevrijdende treffer zorgde. Olympiakos pakt daarmee de eerste Europese prijs van de clubhistorie.

Bij Olympiakos - dat in de halve finale favoriet Aston Villa uitschakelde - verscheen de topscorer van de Conference League El Kaabi aan de aftrap. De Marokkaanse aanvalsleider scoorde al tien keer. Bij Fiorentina stonden acht spelers in de basis die vorig jaar in de verloren finale van dit toernooi tegen West Ham United speelden.

In het Agia Sophia Stadion van aartsrivaal AEK Athene - op een kwartier van de eigen thuishaven - kreeg Olympiakos-aanvaller Daniel Podence de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Fiorentina-doelman Pietro Terracciano stelde daar een uitstekende redding tegenover. Er ontspon zich een gelijkwaardig voetbalgevecht, waarbij Giacomo Bonaventura - die vorig jaar in de finale trefzeker was - twee keer vanuit kansrijke positie de Griekse doelman Konstantinos Tzolakis op zijn weg vond. Bovendien werd een treffer van Nikkola Milenković afgekeurd wegens buitenspel.

Bij Olympiakos stonden er dit seizoen al drie trainers aan het roer. Jose Mendilíbar - die vorig jaar met Sevilla de Europa League won - werd in februari van dit jaar als derde coach aangesteld. De Spanjaard loodste de ploeg uit Piraeus - na Panathinaikos - naar de tweede Europese finale voor een Griekse ploeg in de geschiedenis en hij zag dat zijn ploeg het zwaar het in de tweede helft. Ook de Italianen zakten naar een bedenkelijk niveau, waardoor er erbarmelijk weinig kansen te noteren vielen. Enkel Kouamé trof namens Fiorentina met een mislukt schot bijna doel. Namens de Grieken kopte Iborra kort voor tijd rakelings naast, waardoor een verlening onafwendbaar bleek.

In de verlening had Olympiakos in de eerste helft en Fiorentina in het tweede bedrijf een licht veldoverwicht, maar een treffer leek uit te blijven. Toch zette El Kaabi in minuut 116 een flink uitroepteken op een magisch seizoen. Hij kwam uitstekend voor zijn direct tegenstander en benutte zijn enige kans van de wedstrijd. Daarmee bezorgde hij - met zijn elfde Europese treffer - de ploeg uit Piraeus op vijandelijke bodem een geschiedwaardige triomf.