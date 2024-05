Club Brugge wordt vlak voor aftrap cruciale wedstrijd verrast: ‘Blij dat hij volgend seizoen weg is’

Club Brugge hoopt zich woensdagavond ten koste van Fiorentina te plaatsen voor de finale van de UEFA Conference League. De Belgen moeten na de 3-2 nederlaag in de heenwedstrijd een achterstand goed zien te maken en hadden daarbij goed kunnen gebruiken, maar de aanvaller ontbreekt. Dat is opvallend, aangezien hij wel ‘gewoon’ in de basiself werd verwacht.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat het in de aanloop naar een zeer belangrijke wedstrijd vooral gaat over de fitheid van Skov Olsen. De Deen, die begin 2022 de overstap maakte vanuit Italië naar Club Brugge, vloog in de voorbereiding op de return tegen PAOK Saloniki in de kwartfinales van de UEFA Conference League plots naar Denemarken om een tweede opinie over zijn heupblessure te krijgen. Die speelt hem inmiddels al een tijdje parten. Skov Olsen ontbrak in het tweeluik met PAOK en moet na de heenwedstrijd tegen Fiorentina ook de tweede halve finale tegen de Italianen aan zich voorbij laten gaan.

Dat komt voor velen als een verrassing. Niet in de laatste plaats omdat Skov Olsen afgelopen zondag op bezoek bij Antwerp FC nog ruim zeventig minuten op het veld stond. De verwachting was dat hij woensdagavond tegen Fiorentina ‘gewoon’ van de partij zou zijn, maar hij gaat zijn ploeg dus niet kunnen helpen in een poging de finale te bereiken. “Drie dagen na zijn uithaal op Instagram (‘Bla bla bla. Love to be back with the team’) in de nasleep van Antwerp - Club is Skov Olsen alweer tijdelijk weg van het team. De Deen voelt zich onvoldoende fit om de strijd aan te gaan met Fiorentina”, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

De afwezigheid van Skov Olsen is een tik voor Club Brugge. De Deen kwam dit seizoen 47 keer in actie, goed voor 24 doelpunten en acht assists. “Zondag op de Bosuil bewees de Deen nog eens zijn grote waarde met een belangrijke goal, zoals hij al zo vaak deed dit seizoen. Alleen: even vaak diende hij af te haken met blessures, die niet altijd even zichtbaar waren bij medisch onderzoek. Het is aannemelijk dat er ook nu intern vragen rijzen wanneer Skov Olsen andermaal forfait geeft voor een dusdanig belangrijke match”, zo klinkt het. Supporters van Club Brugge zijn er onderhand wel een beetje klaar mee. “Ben blij dat die kerel volgend seizoen weg is. Rot karakter” en “Is die wel gemaakt voor voetbal? Moet presteren onder druk en verdwijnt keer op keer”, zijn reacties op X.

De ontmoeting tussen Club Brugge en Fiorentina begint om 18.45 uur. De winnaar neemt het in de finale op tegen Olympiakos of Aston Villa. De eerste wedstrijd tussen die ploegen eindigde in een 4-2 overwinning voor de Grieken.

11 names, 𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦. 🔵⚫💭 #CLUACF #UECL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 8, 2024 🚨Skov Olsen voelt zich (wééral) onvoldoende fit om in de match van de waarheid aan te treden. Club trachtte hem nog te overtuigen, maar de Deen blijft net als op PAOK opzij @hlnsport #CLUACF — Tomas Taecke (@tomaztaecke) May 8, 2024

