'Sofyan Amrabat kan ondanks mislukt United-avontuur in Engeland blijven: bod van 30 miljoen in voorbereiding'

is volgend seizoen mogelijk opnieuw in de Premier League te bewonderen. De kans dat Manchester United, dat hem dit jaar huurt van Fiorentina, gebruik maakt van de optie tot koop op de Marokkaanse middenvelder is dan wel nihil, maar Fulham zou een bod voorbereiden om de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Feyenoord in Engeland te houden.

Afgelopen zomer haalde Erik ten Hag de middenvelder, die hij nog kende uit hun gezamenlijke periode in Utrecht, op huurbasis naar Manchester. Fiorentina ontvangt daarvoor een huursom van tien miljoen euro, United heeft bovendien de mogelijkheid de uitblinker van het WK van 2022 voor een bedrag van dertig miljoen euro definitief over te nemen.

In de eerste maanden van het seizoen ruimde Ten Hag nog regelmatig een basisplaats in voor Amrabat. Na de winter, waarin de 27-jarige middenvelder met de Marokkaanse ploeg deelnam aan het toernooi om de Afrika Cup, verscheen Amrabat echter enkel in het FA Cup-duel bij Nottingham Forest (0-1 winst) nog aan de aftrap. In de competitie kwam hij niet verder dan 35 speelminuten, verdeeld over vijf korte invalbeurten.

Een terugkeer naar Fiorentina, waar Amrabat nog tot de zomer van 2025 onder contract staat, lijkt evenwel niet erg waarschijnlijk. De verhoudingen tussen de speler en de Italiaanse club zijn danig bekoeld nadat een transfer naar Barcelona in de winter van het seizoen 2022/23 in het water viel. Het Italiaanse Tuttomercatoweb meldt dat Fulham mogelijk uitkomst kan bieden: de Londense club zou een bod van 30 miljoen euro in voorbereiding hebben om Amrabat ook komend seizoen in Engeland te houden.

