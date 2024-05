Burnley-supporter aangeklaagd na bizar gedrag op Old Trafford richting Manchester United-vak

Een Burnley-supporter is aangeklaagd vanwege zijn gedrag tijdens de uitwedstrijd tegen Manchester United op Old Trafford. Door een benutte penalty van Zeki Amdouni in de 87ste minuut konden de Burnley-supporters in het uitvak juichen, omdat de stand naar 1-1 werd gebracht. Een uitsupporter van Burnley maakte wel een heel bizar gebaar richting de Manchester United-supporters.

Na de binnengeschoten penalty ontplofte het uitvak van Burnley compleet, want de supporters zagen hun club, die momenteel negentiende staat in de Premier League, gelijkspelen tegen het grote Manchester United. Een supporter van Burnley is gefilmd terwijl hij een vliegtuiggebaar maakte met zijn armen.

Artikel gaat verder onder video

Menig Nederlander zal het misschien niet veel zeggen, maar in 1958 stortte in München een vliegtuig neer met de voltallige selectie van Manchester United daarin. De start van de vlucht mislukte enorm, wat uiteindelijk 23 mensen het leven kostte. Acht spelers van Manchester United kwamen hierbij om het leven. Een walgelijk gebaar, zo vinden veel United-supporters.

Nog voor het einde van de wedstrijd was de supporter al gearresteerd door de politie, zo weet de BBC te melden. Na de wedstrijd werd hij aangeklaagd, en inmiddels is de schuldige op borgtocht vrijgelaten. Ook de club Burnley zelf is absoluut niet blij met het gedrag van deze 44-jarige supporter uit Bacup, een klein plaatsje ten zuiden van Burnley.

“We zijn ons bewust van de aanstootgevende beelden die momenteel circuleren op sociale media van het uitvak van de wedstrijd op Old Trafford. Aan tragedie gerelateerde gebaren en gezang is volledig onacceptabel en Burnley Football Club hanteert een zerotolerance benadering. We blijven samenwerken met de politie van Greater Manchester, de politie van Lancashire en Manchester United om de verantwoordelijken te identificeren en te vervolgen”, kwam meteen naar buiten op de clubwebsite.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 UEFA strooit na afloop extra zout in de wonden van FC Barcelona

Het werd voor FC Barcelona nog een stukje pijnlijker na de uitschakeling door Paris Saint-Germain in de Champions League.