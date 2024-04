UEFA strooit na afloop extra zout in de wonden van FC Barcelona

De UEFA heeft Paris Saint-Germain-aanvaller Ousmane Dembélé dinsdagavond na afloop van de return tegen FC Barcelona in de kwartfinale van de Champions League uitgeroepen tot Man of the Match. De Fransman was vorige week in de heenwedstrijd al trefzeker en deed zijn oude werkgever in het Olympisch Stadion Lluís Companys nóg meer pijn.

De ogen waren tijdens het tweeluik tussen FC Barcelona en PSG toch vooral gericht op Dembélé. De aanvaller had FC Barcelona afgelopen zomer verruild voor de Franse topclub en dat werd hem niet in dank afgenomen door de Catalaanse supporters. Dat Dembélé zijn treffer in de heenwedstrijd ook nog eens uitgebreid vierde, schoot in Barcelona al helemaal in het verkeerde keelgat. De Fransman kon zich opmaken voor een hete avond en dat bleek. Voorafgaand aan de wedstrijd circuleerden op sociale media foto’s van FC Barcelona-supporters die honderd dollar biljetten en zelfs een knuffel van een varken met het gezicht van Dembélé erop geplakt hadden meegenomen.

De rappe vleugelspeler kon vanaf de eerste minuut rekenen op een striemend fluitconcert, maar hij liet zich niet gek maken. Dembélé bekroonde een uitstekende eerste helft met de Parijse gelijkmaker vlak voor rust. Hij vormde ook in de tweede helft een plaag voor zijn oude ploeggenoten. Zo versierde hij de strafschop waaruit de 1-3 van Kylian Mbappé zou volgen. Met een doelpunt én een versierde strafschop had Dembélé dus een aanzienlijk aandeel in de 1-4 overwinning van PSG én de uitschakeling van zijn oude werkgever.

Alsof dat nog niet erg genoeg was voor FC Barcelona en zijn supporters, mocht Dembélé na afloop ook nog de Man of the Match-award in ontvangst nemen. Dembélé stond na het laatste fluitsignaal uiteraard in het middelpunt van de belangstelling en liet zich tegenover de pers uit over zijn niet al te vriendelijke ontvangst in Barcelona. “Dat is normaal in elk voetbalstadion”, reageerde hij kalmpjes op de fluitconcerten. Opvallend: Dembélé maakte in het tweeluik met FC Barcelona pas zijn tweede en derde treffer sinds zijn transfer naar PSG. Tot vorige week was hij enkel trefzeker in de competitiewedstrijd tegen AS Monaco op 24 november.

PSG plaatst zich dankzij de 1-4 zege in Barcelona voor de halve finales van de Champions League. Daarin is Borussia Dortmund de tegenstander. De Duitsers, in de achtste finales nog te sterk voor PSV, rekenden dinsdagavond af met Atlético Madrid.

⭐ @dembouz ⭐ pic.twitter.com/gQZT3USrYH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024 🔴🔵 Ousmane Dembélé: “Barcelona is a great club. I love it!”.



“I'm very happy in Paris and now we go to the semi finals”.



“The whistles from Barça fans? It’s normal in every football stadium”. pic.twitter.com/2djYzSAXi7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2024

