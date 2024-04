Honderd dollar biljetten en varkensknuffels: FC Barcelona-supporters uiten onvrede richting Dembélé

moet zich opmaken voor een hete avond. De Fransman verruilde FC Barcelona afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain en maakte zich vorige week niet geliefd bij de fans van zijn oude club door zijn doelpunt in de onderlinge heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League uitgebreid te vieren. Supporters van de Catalaanse topclub uiten dinsdagavond hun onvrede over de aanvaller door onder meer diens gezicht op biljetten en varkensknuffels te plakken.

FC Barcelona telde in de zomer van 2017 een gigantische transfersom neer voor de komst van Dembélé. De Fransman werd gehaald als vervanger van Neymar, die kort daarvoor de overstap had gemaakt naar PSG. Dembélé groeide in het jaar ervoor bij Borussia Dortmund uit tot een van de beste spelers in de Bundesliga en zijn verhuizing naar Spanje bracht dan ook hoge verwachtingen met zich mee, maar hij slaagde er geen moment écht in die waar te maken. Dembélé worstelde tijdens zijn periode bij FC Barcelona met zijn fitheid en nam zijn ploeg, indien fit, te weinig op sleeptouw. Zeker als je kijkt naar het bedrag dat de Catalanen voor hem hadden betaald.

Dembélé kroonde zich vorig seizoen als basisspeler met FC Barcelona tot kampioen van Spanje en leek eindelijk een belangrijke speler te gaan worden, maar hij liet de club teleurgesteld achter toen hij na de voorbereiding in de Verenigde Staten ervoor koos om terug te keren naar zijn thuisland. PSG haalde Dembélé binnen als vervanger van Neymar, die het Europese continent verruilde voor een avontuur in Saudi-Arabië. Het huwelijk tussen PSG en Dembélé is tot op heden geen al te groot succes. In 35 wedstrijden in alle competities scoorde hij tot op heden pas twee keer, al verzorgde hij wel al dertien assists.

Eén van die twee doelpunten maakte Dembélé vorige week woensdag in de heenwedstrijd tegen FC Barcelona in de kwartfinale van de Champions League. Het deed de Fransman overduidelijk weinig dat het zijn oude werkgever betrof, want hij vierde zijn treffer nogal uitgebreid. Dat schoot bij de Catalaanse aanhang in het verkeerde keelgat. Dembélé kon zich gaan opmaken voor een hete avond in Barcelona en dat blijkt. Voor de wedstrijd circuleren op sociale media foto’s van FC Barcelona-fans die onder meer honderd dollar biljetten en een knuffel van een varken hebben meegenomen met daarop het gezicht van de Fransman geplakt. Het varken doet uiteraard terugdenken aan de terugkeer van Luis Figo in het Camp Nou eerder deze eeuw. De Portugees verruilde Barça voor aartsrivaal Real Madrid en kreeg bij zijn ‘rentree’ in het hol van de leeuw een varkenskop naar zijn hoofd geslingerd.

De return tussen FC Barcelona en PSG begint dinsdagavond om 21.00 uur. De thuisploeg verdedig een 3-2 voorsprong uit de heenwedstrijd. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finale tegen Borussia Dortmund of Atlético Madrid.