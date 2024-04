Xavi komt met reactie op aanzwellende geruchten over Frenkie de Jong

Xavi lijkt geen intentie te hebben om in de verkoop te doen. De trainer van Barcelona beschouwt de middenvelder als een ‘sleutelspeler’.

Deze week schreef de krant AS dat Barcelona bereid is om afscheid te nemen van De Jong. Daar zouden meerdere redenen voor zijn. Zo verdient hij een fors salaris, zouden zijn sportieve prestaties niet op het gewenste niveau zijn en is De Jong niet de leider geworden waarop men hoopte toen hij in de zomer van 2019 werd binnengehaald. Ook het vertrek van zijn directe concurrent Sergio Busquets heeft hem er niet toe aangezet die stap te zetten. Verder kampt de 26-jarige spelverdeler steeds vaker met blessureleed.

Xavi wordt zondag gevraagd naar die berichtgeving. Hij ontkent in ieder geval dat de prestaties van De Jong ondermaats zouden zijn. “Frenkie is voor mij een sleutelspeler. Daar is niets aan veranderd, hij is cruciaal voor me. Hij heeft pech gehad met veel blessures, maar hij haalt altijd een topniveau. Ik zie hem als cruciale speler.”

Volgens de berichtgeving van AS is er geen tekort aan clubs die de De Jong willen overnemen, hoewel de krant geen specifieke namen noemde. Eerder werden onder meer het Manchester United van Erik ten Hag, Chelsea en Bayern München genoemd als mogelijke bestemmingen voor de Oranje-international.

