Henk Spaan ziet Ronald Koeman 'ridicule' overweging maken en pleit voor Ajacied in Oranje

Henk Spaan is van mening dat het belachelijk zou zijn als bondscoach Ronald Koeman meeneemt naar het EK in Duitsland, zo heeft de journalist maandag aangegeven. Spaan vindt dat spelers als Teun Koopmeiners en nooit het slachtoffer zouden mogen worden van een uitverkiezing van Wijnaldum in de selectie van het Nederlands elftal.

"Overwegen om Wijnaldum mee te nemen en dan bijvoorbeeld Bergwijn en Koopmeiners niet in het elftal te zetten, dat is natuurlijk ridicuul, vind je niet?", begint Spaan in de podcast Hard Gras, waarna tafelgast Pieter van Os instemmend knikt: "Wijnaldum klinkt een beetje alsof een coach vertrouwt op mensen die er niet meer zijn, een soort legerleider die schuift met zijn troepen die er eigenlijk niet meer zijn", zegt Van Os, waarna Spaan reageert: "Een spooksoldaat", zegt de columnist van Het Parool vervolgens lachend.

Spaan vindt dat spelers als Bergwijn en Koopmeiners, die hij als voorbeeld aanhaalt in de podcast Hard Gras, altijd de voorkeur zouden moeten krijgen boven Wijnaldum: "Koopmeiners die kan op die plek (Wijnaldum zijn plek, red.) spelen. Hij is enorm dynamisch, hij is voor zover je iets kunt beoordelen op grond van een Europese wedstrijd, beter dan Wijnaldum. Honderd procent zeker", besluit Spaan aan.

