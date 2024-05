Bestuursraad Ajax grijpt in en voorkomt ternauwernood komst van Bert van Oostveen

Michael van Praag heeft Bert van Oostveen aangedragen als nieuwe algemeen directeur van Ajax, maar dit verzoek is afgewezen door de bestuursraad van de Amsterdamse club. Dat meldt Mike Verweij maandag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Van Oostveen staat er bij de bestuursraad niet goed op en zal daarom niet naar de Johan Cruijff ArenA komen.

Onlangs werd bekend dat Menno Geelen de komende periode als interim-algemeen directeur zal fungeren, maar Van Praag had een andere definitieve opvolger van Alex Kroes al in het vizier: "Van Praag liet er geen gras over groeien en heeft Van Oostveen aangedragen bij de bestuursraad, maar de bestuursraad heeft dat enorm hard getackeld. Dat gaat niet door, Van Oostveen wordt niet de nieuwe algemeen directeur van Ajax", zo onthult Verweij in de podcast van de ochtendkrant.

"De vertegenwoordiger van 73 procent van de aandelen (bestuursraad, red.) ziet de komst van Van Oostveen niet zitten", vervolgt de journalist, die aangeeft dat Van Praag het zag zitten in Van Oostveen, die met de voorzitter van de raad van commissarissen samenwerkte in hun gezamenlijke tijd bij de KNVB.

"Van Praag wilde Van Oostveen, die het trouwens best aardig heeft gedaan bij de KNVB, heel graag hebben. Alleen het is weer iemand van buiten de club, die ook weer een hele lange tijd nodig heeft om zich in te werken", licht Verweij een mogelijk argument van de bestuursraad toe. "Ik denk ook niet dat dit een hele goede kandidaat is, eerlijk gezegd", zegt de journalist tot slot.

