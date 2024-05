Arno Vermeulen vergeet iets essentieels en maakt live op televisie een fout over Ajax

Henk Spaan heeft zondagavond gelachen om een fout die Arno Vermeulen maakte in zijn opsomming over Francesco Farioli, de kandidaat-trainer van Ajax. Vermeulen gaf aan nog niet zo onder de indruk van Farioli te zijn en haalde in zijn argumentatie ook het puntenaantal van OGC Nice in de afgelopen seizoenen. Vermeulen maakte vervolgens echter een fout, zo zag Spaan.

In de Hard Gras Podcast blikt de columnist van Het Parool terug op de uitzending van Studio Voetbal, waarin Vermeulen aangaf niet erg onder de indruk te zijn van de kwaliteiten, ervaring en prestaties van Farioli: "Ik zat gisteren naar Studio Voetbal te kijken en daar had Arno Vermeulen een heel betoog, dat het belachelijk wat om de Italiaanse coach (Farioli, red.) te halen. Hoe is het mogelijk Arno Vermeulen? Het leek net OP1 met de hoeveelheid desinformatie", zegt Spaan, waarna hij uitlegt wat er volgens hem misging met Vermeulen zijn argumentatie.

Artikel gaat verder onder video

"Vorig jaar werden ze negende, dit jaar staan ze vijfde. Ze hebben 28 doelpunten tegen, Ajax 59. Hij maakte de vergissing doordat hij punten ging noemen", legt Spaan uit. Door een verandering die is doorgevoerd in de Ligue 1, is het namelijk niet gek dat OGC Nice momenteel minder punten heeft dan aan het einde van het vorige seizoen: "Er doen twee clubs minder mee in de Ligue 1 dan vorig jaar, dus meer punten. Redelijk logisch, als je twee wedstrijden extra krijgt vergeleken met nu", besluit Spaan lachend.