Dembélé wordt keihard aangepakt na weerzien met FC Barcelona: ‘We zullen het nooit vergeten’

mag zich opmaken voor een heet avondje in Barcelona volgende week. De rappe Fransman maakte afgelopen zomer de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain, was woensdagavond trefzeker tegen zijn oude werkgever en besloot om zijn doelpunt uitgebreid te vieren. Dat laatste wordt hem door FC Barcelona-supporters niet in dank afgenomen. Zij hekelen het gedrag van Dembélé. Op sociale media wordt al de vergelijking getrokken met de ontvangst van Luis Figo in het Camp Nou na zijn transfer naar Real Madrid.

De Portugees zette de Spaanse voetbalwereld volledig op z’n kop door in de zomer van 2000 de overstap te maken van FC Barcelona naar Real Madrid. Dat zijn beslissing om FC Barcelona te verruilen voor de eeuwige rivaal hem niet in dank werd afgenomen door supporters van de Catalaanse grootmacht, maakten ze hem tijdens zijn terugkeer in het Camp Nou op merkwaardige wijze duidelijk. Figo kreeg van alles naar zijn hoofd geslingerd, waaronder een varkenskop. De beelden van de terugkeer van Figo in het stadion van FC Barcelona circuleren na het treffen tussen PSG en Barça in de Champions League op sociale media.

Of Dembélé volgende week dinsdag een soortgelijk ontvangst kan verwachten, zal dan moeten blijken. Maar de Fransman heeft zich in elk geval niet geliefd gemaakt bij de Catalaanse achterban. FC Barcelona telde in de zomer van 2017 een gigantisch bedrag neer voor de komst van Dembélé, die in Spanje Neymar moest doen vergeten. Dembélé kwam na zijn transfer echter geen moment in de buurt van het niveau dat de Braziliaan in het shirt van Barcelona aantikte. De Fransman worstelde met blessureleed en was eigenlijk nooit een onomstreden kracht. Zijn vertrek naar PSG afgelopen zomer deed men in Barcelona desondanks pijn. Dembélé had een groot deel van de voorbereiding doorgebracht met Barça, maar koos uiteindelijk toch voor een terugkeer naar zijn thuisland.

Dembélé heeft ook in Parijs vooralsnog geen hoge ogen kunnen gooien, al was hij woensdagavond wel op fraaie wijze trefzeker in de heenwedstrijd tegen zijn oude club in de kwartfinale van de Champions League. De linkspoot kapte Frenkie de Jong uit en schoot vervolgens snoeihard binnen. Daarmee bracht hij PSG op gelijke hoogte en even later stond het zelfs 2-1, maar FC Barcelona trok desondanks aan het langste eind (2-3). Dat Dembélé zijn doelpunt uitgebreid vierde, maakt ondanks de uiteindelijke zege het een en ander los bij de Catalaanse aanhang. “Ondankbaarheid is een van de ergste fouten die een mens kan maken. Dembélé wordt erdoor overvallen, we zullen het nooit vergeten”, zo leest het onder meer op X.

Ook delen meerdere accounts foto’s van voormalig FC Barcelona-elftallen die in speciale Dembélé-shirts het veld betraden en hem daarmee een hart onder de riem staken als hij weer eens een zware blessure had opgelopen. FC Barcelona-fans weten dan ook in grote aantallen het Instagram-account van Dembélé te vinden. Zij reageren onder meer met slangen onder zijn foto’s. In hun ogen is de afgelopen zomer vertrokken Dembélé niets meer dan een verrader.