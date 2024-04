Niet meer in te halen: PSG voor derde keer op rij kampioen van Frankrijk

Paris Saint-Germain is zondagavond kampioen van Frankrijk geworden. Naaste belager AS Monaco verloor uit bij Olympique Lyon, waardoor de ploeg van Luis Enrique niet meer in te halen is.

PSG had zaterdagavond al het kampioenschap veilig kunnen stellen, maar keek in de thuiswedstrijd tegen Le Havre lange tijd tegen een achterstand aan. Een 1-3 achterstand werd in het laatste halfuur van de wedstrijd nog bijna rechtgezet. Achraf Hakimi (minuut 78) en Sergio Ramos (90+5) voorkwamen een blamage van de Parijzenaren, maar het was niet voldoende voor de titel.

Zondagavond speelde nummer twee Monaco uit tegen nummer acht Lyon, waar een gelijkspel genoeg zou zijn geweest om de titeldroom ‘levende’ te houden. Monaco ging echter onderuit door doelpunten van Alexandre Lacazette, Said Benrahma en Malick Fofana. De twee doelpunten van Monaco-spits Wissam Ben Yedder waren niet voldoende. PSG heeft nu een onoverbrugbare voorsprong van twaalf punten met nog drie wedstrijden te spelen, waardoor de Parijse nacht straks feestelijker zal zijn dan normaal.

