'Quilindschy Hartman sprak voor blessure met Engelse grootmacht over zomertransfer'

Feyenoord-verdediger was, voordat hij eind maart zwaar geblesserd raakte, in gesprek met Chelsea over een transfer naar Engeland. Dat onthult het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl woensdagmiddag.

Op 31 maart ging het helemaal mis voor Hartman. De 22-jarige verdediger veroorzaakte in het thuisduel met FC Utrecht op ongelukkige wijze een strafschop, en raakte daarbij zelf ook nog eens zwaar geblesseerd. Later op de dag werd bevestigd wat iedereen al gevreesd had: Hartman is sowieso de rest van dit seizoen, inclusief het EK in Duitsland, uit de roulatie. Nog later sprak trainer Arne Slot zelfs de mogelijkheid uit dat hij zijn rentree moet uitstellen tot begin 2025.

Een behoorlijke streep door de rekening voor Hartman, die bezig was aan een meer dan uitstekend seizoen. De door Feyenoord verdediger mocht in oktober vorig jaar daardoor zijn debuut in Oranje maken, waarin hij prompt scoorde tegen vice-wereldkampioen Frankrijk. In de drie daaropvolgende interlands verscheen Hartman telkens aan de aftrap, waardoor hij zich op leek te kunnen maken voor een basisplaats op de EK-eindronde in Duitsland.

Bovendien was hij dus met Chelsea in gesprek over een transfer, zo weet 1908 te melden. The Blues zouden verwacht hebben de speler te kunnen overtuigen, en waren van plan zich daarna officieel bij Feyenoord te melden om de onderhandelingen over een transfersom op te starten. De zware blessure van de linksback zet daar voorlopig een streep door, maar: "De club uit Londen blijft belangstellend, evenals overige clubs uit de Premier League", weet de site. Hartman zou zijn mogelijke nieuwe werkgever afgelopen dinsdag zelf in actie hebben gezien in de stadsderby tegen Arsenal, die voor Chelsea een zware 5-0 nederlaag opleverde.

