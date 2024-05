Verrassende transfer: Hercules-middenvelder Paulina verruilt amateurs voor Duitse topclub

maakt de overstap naar Borussia Dortmund. De aanvallende middenvelder kwam de afgelopen vier jaar uit voor de amateurs van USV Hercules en kende daar een absoluut hoogtepunt toen Ajax in december werd uitgeschakeld in de KNVB Beker.

Paulina zal zich vanaf 1 juli melden bij Borussia Dortmund, maakt de club bekend via de officiële kanalen. In Duitsland zal de aanvallende middenvelder, die in de jeugdopleiding van FC Utrecht speelde, in eerste instantie gaan uitkomen voor het beloftenelftal van de Champions League-finalist. Hij heeft een contract tot medio 2027 getekend in Signal Iduna Park.

In Nederland vergaarde Paulina met Hercules naamsbekendheid in het bekertoernooi. In december was de amateurploeg in De Galgenwaard namelijk met 3-2 te sterk voor Ajax. De kersverse aanwinst van Borussia Dortmund begon dat duel in de basis en was met een assist belangrijk voor zijn team. Het bekersprookje van Hercules en Paulina eindigde in januari, toen SC Cambuur op Sportpark Zoudenbalch na extra tijd te sterk bleek.

