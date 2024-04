Arne Slot komt met nóg slechter nieuws over blessure van Quilindschy Hartman

moet wellicht een streep zetten door het gehele kalenderjaar 2024. De verdediger van Feyenoord liep zondag een zware knieblessure op tegen FC Utrecht (4-2).

Feyenoord liet zondagavond weten dat Hartman dit seizoen niet meer in actie komt. Daarna meldde journalist Dennis Kranenburg dat Hartman ook 'de start van het nieuwe seizoen' zal moeten missen. Uit de woorden van Slot, vlak voor het duel bij FC Volendam, valt op te maken dat het wellicht niet alleen om de start van 2024/25 gaat.

“Hij is een positieve jongen”, zegt Slot bij ESPN. “Gisteren was Hartman op de club. Dan is hij op dat moment weer vrolijk, maar we kunnen allemaal voorstellen dat hij 's avonds een ander gevoel heeft.”

De blessure heeft een flinke impact op de carrière van Hartman. “Hij was aan een erg goed seizoen bezig. Hij werd door Ronald Koeman elke keer opgeroepen voor het Nederlands elftal en deed het goed. Iedereen was enthousiast. Het was niet uit te sluiten dat hij komende zomer een transfer zou gaan maken. Als je zo'n knieblessure oploopt, dan doet veel met iedereen. Laat staan als je het al hebt meegemaakt en nog zo jong bent. Het zou kunnen dat hij in het kalenderjaar 2024 niet gaat spelen.”

Slot heeft Marcos López verrassenderwijs aangewezen als vervanger van Hartman. López had in de bekerwedstrijd tegen FC Groningen van 29 februari voor het laatst een basisplaats. “Dat was niet zijn gelukkigste wedstrijd. Het is een soort herexamen, maar wij weten dat hij een goede speler is. Maar dat hebben jullie misschien niet altijd gezien.”

