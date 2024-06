‘Feyenoord bereikt akkoord en gaat contract van aanvaller met liefst drie jaar verlengen’

Feyenoord gaat het contract van openbreken, zo weet 1908.nl te melden. De aanvaller die nog tot medio 2025 vastligt in Rotterdam, gaat zijn verbintenis verlengen. Sebaoui speelde afgelopen seizoen bij FC Dordrecht.

1908.nl weet dat Feyenoord en Sebaoui afgelopen weekend tot een akkoord zijn gekomen. De Rotterdammers gaan het contract van de Marokkaan tot medio 2027 verlengen. Naar verluidt wordt daar nog een optie voor een extra jaar in opgenomen.

De bedoeling is dat Sebaoui aankomend seizoen de kans krijgt om zich te bewijzen in Rotterdam-Zuid. De rechtsbenige aanvaller mag in ieder geval in de voorbereiding meedraaien met de ploeg van aanstaand hoofdtrainer Brain Priske. De kans dat Sebaoui tussentijds toch verhuurd gaat worden, is aannemelijk.

De aanvaller was afgelopen jaar een van de smaakmakers van het verrassend goed presterende FC Dordrecht. Met elf goals en zeven assist was hij een belangrijke schakel bij het elftal van Michele Santoni. Onder meer Go Ahead Eagles en Willem II hebben de technisch verfijnde speler op het oog.

