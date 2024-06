Feyenoord heeft uitstekend nieuws voor supporters, maar komt ook met serieuze waarschuwing

Feyenoord komt in de aanloop naar het nieuwe seizoen met goed nieuws voor de achterban. De nummer twee van Nederland in het afgelopen seizoen verwijdert de palen en netten die rondom het veld in De Kuip staan, die sinds april 2023 moesten voorkomen dat er vanuit het publiek spullen op het veld terecht konden komen. “De club komt zo tegemoet aan een breed levende wens en wil supporters vertrouwen geven én belonen voor de nimmer aflatende steun”, zo klinkt het.

In april 2023 ging het in De Kuip mis tijdens de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker. Ajax-speler Davy Klaassen kreeg vanuit het publiek een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid. Klaassen liep een hoofdwond op en er volgde een lange break. Het duel zou uiteindelijk wel worden uitgespeeld, maar het incident maakte veel los. Feyenoord plaatste nog in dezelfde maand, na invoering van nieuwe regels door de KNVB bij het gooien van plastic bekers of andere voorwerpen, palen en netten rondom de grasmat van De Kuip. “De club wilde daarmee voorkomen dat wedstrijden zouden worden onderbroken of zelfs definitief gestaakt”, is de uitleg.

“Hoewel Feyenoord het op dit terrein recent nog mis zag gaan bij meerdere wedstrijden van andere clubs, onder meer in de play-offs om promotie en degradatie, gaat het desondanks over tot het weghalen van de gezichtsbeperkende palen en netten in De Kuip”, zo klinkt het goede nieuws van Feyenoord voor de achterban. Volgens de club is het nu aan de supporters om te laten zien dat dit ‘kan’. Feyenoord schrijft er niet vanuit te gaan, maar indien er in de toekomst toch weer voorwerpen op het veld terecht komen en de wedstrijd daardoor wordt onderbroken of zelfs gestaakt moet worden, ‘dan zullen de palen en netten weer terug worden geplaatst tot tenminste het einde van het seizoen 2024-2025’.

Europees gezien verandert er niets. “Vanwege de nog grotere sportieve, financiële en imago-belangen worden bij de thuisduels in de UEFA Champions League aan beide korte zijden en aan de Maaszijde palen en netten geplaatst. Ook blijft dan, net als vorig seizoen, aan de Olympiazijde vak Z gesloten”, zo klinkt het.

Vertrouwen en beloning voor de onvoorwaardelijke steun van het legioen.



