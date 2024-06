Poolse media zijn onder indruk van Oranje en maken enorme complimenten aan Ronald Koeman

Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd met 4-0 van IJsland gewonnen in De Kuip, exact dezelfde uitslag als enkele dagen geleden tegen het Canada van Jesse March. De Poolse media zijn lyrisch over het spel van het Nederlands elftal, nadat ze dat na de wedstrijd tegen Canada ook al waren. Dit is hoe de pers heeft gereageerd op de generale repetitie van Oranje in aanloop naar het Europees kampioenschap. Nederland speelt de eerste groepswedstrijd van het EK 2024 in Hamburg tegen Polen komende zondag om 15.00 uur.

SportoweFakty ziet een goede generale voor Oranje op de maandagavond voor het EK begint. “Nederland is klaar voor het duel met Polen”, zo kopt het Poolse medium. “Twee overwinningen, acht doelpunten gescoord, geen enkel doelpunt geïncasseerd - dat is de tendens bij het Nederlands elftal in de vriendschappelijke wedstrijden in de aanloop naar Euro 2024. Maandag won Oranje met 4-0 van IJsland. Oranje is de tegenstander van Polen in de eerste wedstrijd in de groep.”

Artikel gaat verder onder video

Het medium Onet Sportowy was verbijsterd door de aanvallende kracht van het Nederlands elftal. “Een demonstratie van de kracht van Polens eerste tegenstander op Euro 2024!”, zo kopt het medium. “De eerste tegenstander van de Polen op het EK 2024, Nederland, heeft de voorbereidingsperiode voor het toernooi in uitstekende stijl afgesloten. Oranje versloeg IJsland met 4-0 thuis in een vriendschappelijke wedstrijd, en toonde zich eerder superieur met dezelfde uitslag tegen Canada. De ploeg van Ronald Koeman toonde in beide wedstrijden grote aanvallende kracht.”

Op maandagavond speelde Polen, terwijl het Nederlands elftal aantrad in De Kuip, zelf ook een interland tegen Turkije. Grote zorgen waren er in Warschau, want Robert Lewandowski, dé doelpuntenmachine bij de Polen, viel geblesseerd uit. De schrik bleek echter van korte duur, want bondscoach Michal Probierz kwam na afloop van de uitzwaaiwedstrijd met goed nieuws voor de Polen: Lewandowski lijkt gewoon te gaan spelen in Hamburg tegen Nederland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.