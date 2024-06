Poolse bondscoach geeft duidelijk signaal over blessuregevallen in aanloop naar openingswedstrijd tegen Nederland

Michal Probierz, de bondscoach van Polen, komt met een duidelijk signaal over de nieuwe blessuregevallen waarmee hij zes dagen voor de openingswedstrijd op het Europees Kampioenschap tegen Nederland geconfronteerd wordt. In de afsluitende oefenwedstrijd tegen Turkije (2-1 winst) vielen met en twee spitsen uit, maar beiden lijken de wedstrijd tegen Oranje 'gewoon' te gaan halen.

De Poolse voorbereiding op de eindronde in Duitsland kenmerkt zich door een opeenstapeling van fysieke problemen, vooral in de voorste linie. Vorige week vrijdag werd al duidelijk dat Probierz het op het EK zonder voormalig Ajax-spits Arkadiusz Milik moet stellen. De speler van Juventus viel al na vijf minuten spelen uit in het oefenduel met mede-EK-ganger Oekraïne, dat met 3-1 werd verslagen. Zijn knieblessure kost hem zo'n vier tot zes weken, onthulde Probierz een dag later.

Swiderski

Maandagavond beleefden de Polen bovendien een vervelende generale voor het duel met Oranje. Swiderski opende na twaalf minuten spelen weliswaar de score, maar raakte bij de viering van zijn treffer geblesseerd en moest zich laten vervangen. Poolse media melden dat het om een verstuiking in zijn enkel gaat; journalist Jacek Kurowski (TVP Sport) verwacht dat zijn herstel drie tot vijf dagen in beslag gaat nemen. Dat zou betekenen dat de aanvaller van Hellas Verona 'gewoon' van de partij is tegen Oranje.

Lewandowski

Twintig minuten later sloeg de stemming in Warschau helemáál om, toen sterspeler Lewandowski de strijd eveneens moest staken. De 35-jarige spits van FC Barcelona, met 82 goals in 150 interlands all time topscorer van de Poolse nationale ploeg, ging naar de kant en nam met ijs op zijn linkerbeen plaats in de dug-out. Probierz spreekt op de persconferentie na de wedstrijd echter van 'een lichte blessure', waarover hij zich niet direct zorgen maakt. De keuzeheer verzekert het journaille bovendien dat hij 'voorlopig' geen vervangers bij zijn selectie wil gaan halen.

