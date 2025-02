Barcelona voegt nieuwe dimensie toe aan razend spannende titelstrijd

FC Barcelona heeft optimaal geprofiteerd van het gelijkspel tussen titelconcurrenten Real Madrid en Atlético Madrid. De ploeg van Hansi Flick was zondagavond met 1-4 te sterk voor Sevilla. Barcelona staat derde, met een punt minder dan Atlético en twee punten achterstand op koploper Real Madrid.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basiself, opende al in de zevende minuut de score. Na een kort genomen corner wipte Raphinha de bal richting het strafschopgebied. Iñigo Martínez kopte de bal door naar Robert Lewandowski, die van dichtbij toesloeg. Nog geen twee minuten later kwam Sevilla echter langszij. Op de rand van buitenspel werd Saúl Ñíguez gelanceerd aan de rechterflank, waarna Sevilla een numeriek overwicht had. Saúl stelde Rubén Vargas in staat om van dichtbij de 1-1 te maken.

Barcelona kende een moeizame eerste helft. De ploeg van Flick creëerde maar weinig kansen: Sevilla wist de opbouw vaak te verstoren. Vlak voor de pauze was de thuisploeg zelfs dicht bij een voorsprong: een omhaal van Dodi Lukebakio werd gepareerd door doelman Wojciech Szczesny. Ondanks de mindere eerste helft begon Barcelona sterk aan de tweede. Binnen een minuut bracht Pedri de bal op behendige wijze in het strafschopgebied, waar invaller Fermín López klaarstond om de bal binnen te knikken.

Tien minuten na de pauze verdubbelde Barcelona de marge. Een laag, diagonaal afstandsschot van Raphinha was keeper Ørjan Nyland te machtig: 1-3. Barcelona stond er goed voor, maar leek in een lastiger parket te komen door een rode kaart. Na een uur spelen zette López een forse tackle in op Djibril Sow. Weliswaar tikte hij eerst de bal weg, maar daarna raakte hij Sow met zijn hooggeheven been. Scheidsrechter Alejandro Hernández deelde in eerste instantie een gele kaart uit, maar bekeek op advies van zijn videoscheidsrechter de beelden en besloot een rode kaart te geven.

Met een man meer kon Sevilla echter geen vuist maken; de voorsprong van Barcelona kwam niet serieus in gevaar. Sterker nog: twee minuten voor tijd vergrootte Barcelona de voorsprong. Raphinha sneed een vrije trap scherp aan, waarna Éric García bij de tweede paal afrondde. Hij was twintig minuten voor tijd ingevallen voor De Jong.

