'Europese topclub krijgt toestemming van FC Barcelona en mag Frenkie de Jong overnemen'

FC Barcelona staat ervoor open om komende zomer aan Liverpool te verkopen. Dat meldt El Nacional, een Catalaans nieuwsmedium. Barcelona zou aan een bedrag van veertig miljoen euro denken.

De soap van De Jong bij Barcelona is bekend. De Nederlandse middenvelder stapt in de zomer van 2019 voor een kleine negentig miljoen euro over van Ajax naar FC Barcelona. In 2022/23 werd Frenkie kampioen van Spanje met de club, maar zijn stempel heeft hij tijdens de afgelopen vijfenhalf jaar toch maar mondjesmaat kunnen drukken. De Jong speelt ook lang niet alles voor FC Barcelona en zou graag weer ergens een vaste basisplaats willen krijgen. Dat kan mogelijk bij Liverpool.

In de zomer van 2026 loopt het contract van De Jong af in Barcelona, en als de middenvelder niet bijtekent zal de Spaanse topclub hem komende zomer van de hand willen doen. Volgens El Nacional zou Barcelona veertig miljoen euro aan de middenvelder willen overhouden. Het is momenteel onduidelijk of Liverpool dat wil uitgeven, maar de Catalaanse club zou een transfer naar de huidige koploper van de Premier League niet koste wat kost tegenhouden.

Het project bij Liverpool, waar Arne Slot de trainer is, is voor veel spelers interessant. The Reds lijken af te stevenen op een Premier League-titel en eindigden als eerste in de competitiefase van de Champions League. Wel staat de club voor een mogelijk 'nieuw hoofdstuk', Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold hebben nog geen handtekening gezet onder een nieuw contract. Voordat Liverpool dus echt actie onderneemt om Frenkie aan te trekken, zal het meer duidelijkheid willen over de situaties rond deze drie sleutelspelers.

🚨Barcelona have given Liverpool the green light to sign Frenkie de Jong this summer (@elnacionalcat) pic.twitter.com/jlrnDX6CbR — Football España (@footballespana_) February 9, 2025

