Real Madrid behoudt koppositie LaLiga na intense stadsderby en zestiende goal Mbappé

Real Madrid is ook na de Madrileense derby tegen Atlético Madrid nog altijd koploper van de Spaanse competitie. De Rojiblancos kwamen in Bernabéu nog wel op een 0-1 voorsprong door een gewaagd genomen penalty van , maar zorgde vijf minuten na rust voor de 1-1 eindstand.

Voorafgaand aan de stadsderby bedroeg het gat op de ranglijst tussen beide ploegen slechts één enkel punt (49 voor Real, 48 voor Atlético). De inzet van de clash in Bernabéu was dus duidelijk: de winnaar zou na 23 speelronden bovenaan staan in LaLiga.

Real had grote delen van de eerste helft een overwicht, maar kwam nauwelijks door de rood-witte muur heen die Atlético-trainer Diego Simeone rond zijn strafschopgebied optrekt. De bezoekers loerden daarentegen vooral op de counter en kwamen daarmee ook enkele keren in de buurt van Thibaut Courtois, maar die hoefde lange tijd niet veel uit te halen om zijn doel schoon te houden.

Na een half uur greep de arbitrage een hoofdrol. Eerst oordeelde de VAR dat er geen sprake was van hands van een Atlético-speler bij een aanval van Real via Kylian Mbappé en Vinícius Júnior, maar nog geen twee minuten later ging de bal aan de andere kant wél op de stip. Aurélien Tchouaméni kwam bij een voorzet in botsing met Samuel Lino, waarop scheidsrechter César Soto Prado naar het scherm werd geroepen en een strafschop toekende. Julián Álvarez zette zich achter het buitenkansje en verschalkte Courtois met een gewaagd stiftje door het midden: 0-1. Opvallend detail: Real kreeg dit seizoen al tien keer een penalty mee, maar dit was pas de eerste keer dat een tegenstander mocht aanleggen van elf meter. Met de treffer van Álvarez was ook gelijk de ruststand bereikt.

Real moest in het tweede bedrijf dus op zoek naar een gaatje in de hechte defensie van Atlético, en zou die al snel weten te vinden. Uit een voorzet van Lucas Vazquez schoot Jude Bellingham vijf minuten na rust eerst nog op een tegenstander, maar de rebound belandde voor de voeten van Kylian Mbappé. De Fransman haalde ineens uit en schoot, buiten bereik van Jan Oblak, de 1-1 tegen de touwen. Amper twee minuten later had Real zelfs bijna een voorsprong te pakken, toen een voorzet van Dani Ceballos door Jude Bellingham kon worden ingekopt. De Engelsman zag zijn inzet echter op de lat uiteenspatten.

Daarmee was ook direct de grootste kans op de winnende treffer verkeken. Beide ploegen probeerden het in het vervolg nog wel, vooral Real, maar Oblak en Courtois hoefden niet opnieuw te vissen. Door de remise blijft Real koploper, maar loopt het niet uit op de stadgenoot. FC Barcelona kan zondag de lachende derde worden. Als de werkgever van Frenkie de Jong het uitduel bij Valencia (21.00 uur) wint, komen de Catalanen in punten gelijk met Atlético en dus op één punt van Real.

