'Ancelotti dient contract bij Real Madrid niet uit: opvolger is bekend'

Real Madrid heeft na de pijnlijke 2-5 nederlaag tegen FC Barcelona in de finale om de Spaanse Supercopa besloten om eerder afscheid te nemen van trainer Carlo Ancelotti, zo meldt de krant Sport. De Italiaan heeft nog een contract tot medio 2026 bij De Koninklijke, maar zou komende zomer plaats moeten maken voor voormalig Real-speler Xabi Alonso, die grote indruk maakt als trainer van Bayer Leverkusen.

Ancelotti is bezig aan zijn tweede periode in Madrileense dienst. Vorig seizoen was de Italiaan nog uiterst succesvol: met Real legde hij beslag op de Spaanse titel én werd in de finale van de Champions League afgerekend met Borussia Dortmund. Het betekende alweer de vijfde (!) 'cup met de grote oren' voor Ancelotti, die de beker tweemaal veroverde met AC Milan en drie keer met zijn huidige werkgever.

Dit seizoen verloopt echter een stuk moeizamer voor Ancelotti en Real. In de competitie staat de titelhouder weliswaar tweede achter stadgenoot Atlético Madrid, maar in de Champions League gingen al drie van de zes gespeelde wedstrijden verloren, waardoor Real nu twintigste staat en in de afsluitende twee wedstrijden nog aan de bak moet om uitschakeling in de competitiefase te voorkomen. Bovendien ging de finale van de Supercopa met grote cijfers verloren tegen Barcelona, dat in competitieverband ook al met 0-4 te sterk was in Santiago Bernabéu.

Mundo Deportivo schrijft dat de 2-5 nederlaag van afgelopen zondag een 'aardbeving' heeft veroorzaakt bij Real en dat de goede sfeer op trainingscomplex Valdedebas 'in de kiem gesmoord is'. Ancelotti zou een crisisoverleg met José Ángel Sánchez, algemeen directeur en rechterhand van voorzitter Florentino Pérez, hebben gevoerd. Hoewel de trainer nog niet zou hoeven te vrezen voor een direct ontslag, zou dat bij een nederlaag tegen Celta de Vigo in de achtste finales van de Copa del Rey niet uitgesloten zijn, zo schrijft de krant. Sport weet zeker dat Ancelotti komende zomer plaats moet gaan maken voor Alonso. "Hij is het ideale target om Real vooruit te helpen in het tijdperk na Ancelotti", zo valt te lezen.

